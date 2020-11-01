"Вступив в клуб COVID-позитивних": нардеп повідомив про свою хворобу

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Мовчан повідомив про те, що захворів на COVID-19.

Про це він написав у себе в Facebook.

"+1 в клубі COVID-позитивних. Воно й не дивно, з огляду на кількість зустрічей, які я зробив до і після виборів", - написав він, додавши, що майже завжди користувався маскою та іншими засобами індивідуального захисту.

"Втім, вірус це не дуже переконало", - додав Мовчан.

Про позитивний тест на COVID-19 повідомив також капітан збірної з волейболу та гравець італійської "Перуджі" Олег Плотницький.

"COVID-19. Тест позитивний. Все буде гуд", - написав він.

Разом з тим лікар Київської міської лікарні повідомив, що медики "зашиваються на роботі, намагаючись допомогти всім, кому необхідно, і з побоюванням дивляться в непросте майбутнє".