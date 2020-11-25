В Україні відновили карантинні виплати для ФОП

Через пандемію коронавірусу в Україні були введені додаткові карантинні обмеження, які спричинили значні збитки серед малого та середнього бізнесу. Тому влада продовжила виплати на дітей для ФОПів, які змушені були обмежити свою роботу.

Про це повідомив в Телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таким чином, коли в родині підприємця є діти віком до 10 років держава буде допомагати з їхнім забезпеченням.

Очікується, що близько 2 000 гривень буде виплачено на кожну дитину.

У той же час, всі заявки, які подавалися в травні-серпні за цією програмою, будуть продовжені автоматично.

Загальне фінансування для українських сімей за цією програмою до кінця року складе фактично 1 млрд гривень.