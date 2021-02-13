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Чи дочекаються пенсії ті, кому зараз 30? Показові дані та інфографіка

Чи дочекаються пенсії ті, кому зараз 30? Показові дані та інфографіка
07:41 Сб, 13 Лютий 2021 Телеграф

За останні 10 років багато українців виїхали закордон. В основному це відбувається через низький рівень прибутку в державі та складну систему оподаткування. Підприємці постійно зіштовхуються з несправедливістю у виплатах державі. Частина бізнесу просто йде в тінь, бо інакше не витягне працювати далі. 

Завдяки цій ситуації є ризик того, що виплачувати пенсії та інші соцвиплати держава просто не зможе. І ця ситуація вже не за горами. 

"Телеграф" дослідив стан справ з пенсіями на поточний період та ознайомився з прогнозами на найближчі часи. 

Яка ситуація з пенсіонерами та пенсіями в Україні?

Станом на 1 січня 2021 року загальна чисельність пенсіонерів в країні становить 11 113 954 особи. Середній розмір пенсійних виплат - 3507,51 грн. 

За середнім розміром пенсії лідирує, звісно, Київ. Там виплата становить 4796,6 грн. На останньому місці по обласних центрах знаходиться Вінниця з 2992,37 грн. 

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Найвищі виплати (в середньому - 13610,6 грн) отримує всього 3% пенсіонерів. Найменші (до 1400 грн) - 0,7% пенсіонерів. Найрозповсюдженішій категорії -  41,2% пенсіонерів - держава в середньому платить 2427,17 грн. 

Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій у загальній їх чисельності станом на 01.01.2021 

За віком відпочивати раніше пішли майже 75% від загальної кількості пенсіонерів. У зв’язку з інвалідністю Україна має 13% пенсіонерів. Найменша категорія людей, які отримують пенсії - це довічне грошове утримання суддів. Таких трошки понад 3,5 тисячі осіб.  

Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених пенсій станом на 01.01.2021

Що нас чекає найближчим часом?

Протягом останніх 20 років всі експерти від футурологів до економістів кажуть, що Україна після 2030 року отримає декілька генерацій без пенсії. Йдеться про те, що майже всі громадяни, яким зараз за 30 і більше будуть  отримувати тільки мінімальні пенсії, на які неможливо прожити без сторонньої допомоги. 

Таку турботу вже виражають і народні депутати України. Наприклад, Галина Янченко, депутатка з фракції "Слуга народу" каже, що у неї не буде нормальної пенсії. Зараз їй трошки за 30. 

"Мені 32 роки та, я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Більш того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", - сказала вона.

Своєю чергою економіст Борис Кушнірук додає, що з такою ситуацією в країні, з нинішнім станом справ в промисловості, не має сенсу накопичувати гроші на пенсію. Ніхто не дає гарантію сталого виробництва або підприємництва. Не можна бути впевненим у будь-яких інвестиціях на найближчі 30-40 років. 

"У нас немає ані підприємств, щоб настільки бути впевненими в їхній надійності, ані дохідних інструментів, тобто процентних паперів... Таким чином, у межах України ці кошти використовувати дуже важко, особливо коли йдеться про значний строк - 20-30 років", - зазначає економіст, пояснюючи, що саме в довгострокові проєкти повинні інвестуватись податки, які в подальшому підуть на виплати пенсіонерам.

Пенсії в Україні підвищили: хто і скільки тепер буде отримувати (інфографіка)

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Україна, Пенсійний фонд, Пенсії.
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