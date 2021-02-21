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Долар різко подешевшає, але згодом "відіграється": що каже Мінфін та незалежні експерти
Долар різко подешевшає, але згодом "відіграється": що каже Мінфін та незалежні експерти

Долар різко подешевшає, але згодом "відіграється": що каже Мінфін та незалежні експерти

Долар різко подешевшає, але згодом "відіграється": що каже Мінфін та незалежні експерти
10:14 Сьогодні Телеграф

Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ще в середині 2020 року випустило Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки. Озвучені цифри справляють враження якоїсь сильної стабільності, що змушує серйозно задуматися над реалістичністю таких сценаріїв.

"Телеграф" проаналізував питання інфляції, курсу валют та взагалі станом бюджету України на 2021 рік. Адже багатьох українців досі турбує...

Що буде з курсом долару

Міністр фінансів Сергій Марченко у нещодавньому інтерв’ю заспокоїв громадян та запевнив, що радикальних змін з валютою та гривнею протягом року відбуватися не буде:

"Не треба нічого від долара очікувати, на валютному ринку все буде стабільно. Важливо зберегти стабільність, тому що будь-яке системне укріплення або девальвація (у цьому випадку зниження курсу гривні щодо долара - ред.) негативно впливає на економічну динаміку. В принципі курсова динаміка контрагентів може впливати по різному, для держави в цілому бажано зберігати курсову стабільність. 29,1 гривні за долар – це середньорічний курс".

Сергій Марченко

Варто зазначити, що чинний міністр фінансів зайняв свою посаду тільки в кінці березня 2020. Ще не минув рік, а він опиняється в списках найвпливовіших молодих політиків України. Головним його досягненням експерти з економіки називають відновлення співпраці з МВФ. Після перемовин фонд надав нашій країні в червні $2,1 млрд.

На жаль, ніде не має списків того, як сам народ ставиться до власних державних управлінців. Коефіцієнт довіри показав би більше чесне ставлення. Тож, ми звернулися до незалежного експерта з питаннями про інфляцію та долар. Бо без балансу думок в такій справі як фінанси нема чого робити.

Чи буде долар по 30? Прогноз експертів

Кореспондент "Телеграфа" поговорив з Вадимом Іосубом, старшим аналітиком "Альпарі". Компанія займається інтернет-трейдингом (торгівля на біржі - ред.) та інвестуванням. Річні обороти "Альпарі" перевищують $1 трлн. Отже, ми поцікавилися станом долара, бо згідно з Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки долар буде 29,7 грн.

"Ситуація для гривні може виявитися ще більш сприятливою. Протягом місяця долар може подешевшати до 27 грн, до середини року повернеться до 28 грн, а до кінця року може зрости до 28,5 грн", - каже Вадим Іосуб.

Вадим Іосуб

Згідно з документом Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства загальний рівень цін в Україні уповільнився у рості. Тож виникає питання...

Що буде з інфляцією цього року?

Міністр фінансів каже, що в країні спостерігається економічне зростання. І це при тому, що дефіцит бюджету зараз складає 247 млрд гривень.

"Згідно з прогнозом, очікуємо 4,6% зростання. Наразі, думаю, що цей прогноз є реалістичним, тобто нема підстав очікувати на песимістичний сценарій. Ба більше, провідні організації, наприклад, МВФ, Світовий банк, інвестиційні банки переглядають прогнози і схиляються до оптимістичного сценарію, зокрема для країн, що розвиваються", - каже Сергій Марченко.

Політик теж налаштований оптимістично, бо до вересня фінансів достатньо, а далі, на його думку, нам дадуть грошей.

"На зарплати та пенсії коштів вистачить. Є механізм, як профінансувати дефіцит бюджету, ми над цим працюємо. Чи принципово залишатись в програмі МВФ? Так, принципово. Чи принципово нам отримати транш в березні – квітні? Так, звичайно, це полегшить роботу. Але якщо це буде на місяць пізніше, це не є категоричною проблемою".

У Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки говорять про інфляцію в 7,3% за 2021 рік. Далі вона йде на спад - 2022 - 6,2%, 2023 - 6%. Тому Вадим Іосуб говорить більш обережно:

"Перспективи поступового зниження інфляції також цілком можливі слідом за уповільненням девальваційних процесів".

А от чи зможе уряд та Нацбанк дотримуватися прогнозованого темпу ми побачимо ближче до кінця літа. Карантин, наприклад, зіграв на користь гривні, вона зміцнилася та навіть виросла.

Переговори з МВФ зайшли в глухий кут: чи є шанс змінити ситуацію і до чого готуватись Україні в найгіршому випадку

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

Курс валют, Гривня, Курс долара, Долар, Україна, Вадим Іосуб.
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