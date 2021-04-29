Гривня зміцнює позиції до євро і злотого, але просіла відносно долара і рубля: курс валют на 29 квітня

Національний банк України (НБУ) на четвер, 29 квітня, трохи зміцнив курс гривні щодо євро та польського злотого, але послабив по відношенню до долара США та російського рубля.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційні курси валют Нацбанку на 29 квітня:

Долар США - 27,78 гривень (плюс 1 копійка);

Євро - 33,52 гривень (мінус 3 копійки);

Злотий - 7,30 гривень (мінус 5 копійок);

Російський рубль - 3,72 гривень (плюс 1 копійка).

Тим часом, обмінний курс на чорному ринку на 29 квітня виглядає наступним чином:

(Дані з сайту "Мінфін")

Як повідомлялося, згідно з прогнозом Ukraine Economic Outlook, українська економіка може зробити "ривок десятиліття", але за однієї умови.