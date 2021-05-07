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55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"

55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"
Оновлено 19:47 Сьогодні Телеграф

На зарплати і премії за 2020 рік правління державного "Укрексімбанку", що складається з 15 людей, було витрачено 55443,3 тисяч гривень (без урахування вирахування податків і зборів).

Про це йдеться у відповідному звіті щодо фінансових витрат банку на зазначені потреби за минулий рік.

Зокрема, в обсяг фінансової винагороди голови правління увійшли: власне посадовий оклад, надбавки, премії, відпускні, а також премії за підсумками року, оздоровчі, оплата днів тимчасової непрацездатності.

Члени правління в якості фінансової винагороди отримували суму розміру посадового окладу плюс суму за розміром премії за підсумками кварталу/року роботи.

Згідно зі звітом, крім 55443, 3 тисяч гривень виплачених на зарплати і премії чолі і членам правління банку, фінустанова також витратило 17272,1 тисяч гривень (без урахування вирахування податків і зборів) на виплати по звільненню.

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Відзначимо, що управлінська рада банку складається з голови правління і 14 його членів. Цікаво, що згідно наведеної таблиці зі складом правління троє з його членів пропустили кожне третє засідання правління держбанку.

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Для довідки

Укрексімбанк - український банк та універсальна кредитно-фінансова установа, 100% акцій якої належить Кабміну. Заснований Урядом України в 1992 році. Чисті активи банку станом на 1 січня 2018 року становили 171 мільярд гривень, за їх розмірами Укрексімбанк посідає третє місце серед усіх банків України. За розмірами вкладів юридичних осіб банк займає перше місце.

Як повідомляв "Телеграф", раніше став відомий робочий графік банків в Україні на найближчі свята.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 59

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Укрэксимбанк, Премії, Зарплати, Керівництво.
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