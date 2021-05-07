55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"

На зарплати і премії за 2020 рік правління державного "Укрексімбанку", що складається з 15 людей, було витрачено 55443,3 тисяч гривень (без урахування вирахування податків і зборів).

Про це йдеться у відповідному звіті щодо фінансових витрат банку на зазначені потреби за минулий рік.

Зокрема, в обсяг фінансової винагороди голови правління увійшли: власне посадовий оклад, надбавки, премії, відпускні, а також премії за підсумками року, оздоровчі, оплата днів тимчасової непрацездатності.

Члени правління в якості фінансової винагороди отримували суму розміру посадового окладу плюс суму за розміром премії за підсумками кварталу/року роботи.

Згідно зі звітом, крім 55443, 3 тисяч гривень виплачених на зарплати і премії чолі і членам правління банку, фінустанова також витратило 17272,1 тисяч гривень (без урахування вирахування податків і зборів) на виплати по звільненню.

Відзначимо, що управлінська рада банку складається з голови правління і 14 його членів. Цікаво, що згідно наведеної таблиці зі складом правління троє з його членів пропустили кожне третє засідання правління держбанку.

Для довідки

Укрексімбанк - український банк та універсальна кредитно-фінансова установа, 100% акцій якої належить Кабміну. Заснований Урядом України в 1992 році. Чисті активи банку станом на 1 січня 2018 року становили 171 мільярд гривень, за їх розмірами Укрексімбанк посідає третє місце серед усіх банків України. За розмірами вкладів юридичних осіб банк займає перше місце.

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