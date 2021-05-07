Ще одні довгі вихідні: як будуть працювати пошта і банки 9 і 10 травня

З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня в Україні призначений вихідним днем. А оскільки в 2021 році він випадає на неділю, то у понеділок 10 травня українці теж будуть відпочивати.

На цих довгих вихідних поміняються розкладу роботи відділень Укрпошти.

У повідомленні компанії вказується, що 9 і 10 травня українці зможуть отримати необхідні послуги в чергових відділеннях. З їх графіком можна ознайомитися за посиланням.

В "Новій пошті" повідомили, що 9 травня відділення і адресна доставка буде працювати в штатному режимі, а ось 10 травня відділення працюватимуть за графіком суботи. Він є індивідуальним для кожного відділення і ознайомитися з ним можна за посиланням.

Що стосується роботи банків, то система електронних платежів Нацбанку працює в режимі 23/7 без вихідних і свят, а тому банки мають можливість проводити платежі практично без перерв. А ось чи скористається конкретний банк такою можливістю, в НБУ пропонують уточнити заздалегідь.

Як повідомлялося раніше, в Україні несе холодне повітря з Європи, а тому на святкові дні в країні очікується чергове похолодання.