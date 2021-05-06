Європу накриває "холодрига": синоптик спрогнозувала, коли вона добереться до України

Потепління зміниться похолоданням в Україні з початку вихідних і пошириться на захід і північ, а також центр країни.

Про це 6 травня в своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, "холодрига" 7 травня буде в таких країнах як Німеччина, Польща, Швейцарія, Австрія та Італія.

7 травня в Німеччину і Альпи принесе сніг.

Водночас в Україні буде відносно тепліше і протягом дня стовпчик термометрів покаже від +15 до +20 градусів.

Свіжіше буде на крайньому заході - до +13 +15 градусів.

Прохолоду в Україну принесе в суботу. Тоді похолодання очікується на заході, півночі та в центрі країни.

Нагадаємо, що раніше українські синоптики здивували своїм прогнозом на початок травня.