В Україні частина заправок призупинила продаж бензину преміум класу: нові подробиці

Мережі автозаправних станцій (АЗС) припинили продавати пальне високої якості. Це пов’язане з новим обмеженням цін на бензин та ДП, яке впровадив Кабмін 14 травня.

"Від сьогодні, 15 травня, у зв'язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", - повідомили на офіційних сторінках ОККО в соціальних медіа.

Крім цієї мережі АЗС продаж припинила ще низка компаній, зокрема WOG та Socar.

Так, кореспондент "Телеграфа" звернувся до Shell з питанням, чи продається в них зараз бензин преміумкласу власної марки V-Power. На гарячій лінії мережі відповіли, що так. Але по факту на АЗС його продаж призупинено.

Виявляється, що обмеження на ціну якісного бензину, яку запровадив Кабмін, нижче за реальну ціну продажу.

Сьогодні середня ціна на пальне складає:

A-95+ - 33,55 грн/л.

A-95 - 31,05 грн/л.

A-92 - 29.60 грн/л.

ДП - 29.09 грн/л.

Газ - 15.80 грн/л.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 травня, Кабінет міністрів України кількома розчерками пера встановив державне регулювання цін на паливо.

Розраховувати ціни на бензин і ДП буде НАК "Нафтогаз України". До 3 числа кожного місяця карантину Національна акціонерна компанія буде пропонувати Міністерству економіки середні ціни на дизельне паливо і до 5 числа - на бензин.

За цими даними середня вартість за травень складе: