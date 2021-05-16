Скачать
Понеділок, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Віддаємо "чорне золото" у приватні руки, недорого: що буде з українською землею після реформи?
Віддаємо "чорне золото" у приватні руки, недорого: що буде з українською землею після реформи?
З камерами фотофіксації в Києві стало менше ... на дві аварії з потерпілими на місяць
З камерами фотофіксації в Києві стало менше ... на дві аварії з потерпілими на місяць
Яке свято 17 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 17 травня: народні прикмети і заборони
Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення
Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення

В Україні частина заправок призупинила продаж бензину преміум класу: нові подробиці

В Україні частина заправок призупинила продаж бензину преміум класу: нові подробиці
15:24 Нд, 16 Травень 2021 Телеграф

Мережі автозаправних станцій (АЗС) припинили продавати пальне високої якості. Це пов’язане з новим обмеженням цін на бензин та ДП, яке впровадив Кабмін 14 травня. 

 "Від сьогодні, 15 травня, у зв'язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", - повідомили на офіційних сторінках ОККО в соціальних медіа.

photo_2021-05-16_00-23-26

Крім цієї мережі АЗС продаж припинила ще низка компаній, зокрема WOG та Socar. 

Так, кореспондент "Телеграфа" звернувся до Shell з питанням, чи продається в них зараз бензин преміумкласу власної марки V-Power. На гарячій лінії мережі відповіли, що так. Але по факту на АЗС його продаж призупинено. 

Виявляється, що обмеження на ціну якісного бензину, яку запровадив Кабмін, нижче за реальну ціну продажу. 

Сьогодні середня ціна на пальне складає: 

  • A-95+ - 33,55 грн/л.
  • A-95 - 31,05 грн/л.
  • A-92 - 29.60 грн/л. 
  • ДП - 29.09 грн/л. 
  • Газ - 15.80 грн/л.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 травня, Кабінет міністрів України кількома розчерками пера встановив державне регулювання цін на паливо.

Розраховувати ціни на бензин і ДП буде НАК "Нафтогаз України". До 3 числа кожного місяця карантину Національна акціонерна компанія буде пропонувати Міністерству економіки середні ціни на дизельне паливо і до 5 числа - на бензин.

За цими даними середня вартість за травень складе:

  • ДП - 27,89 грн/л;
  • бензин - 30,22 грн/л.
Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 220

Все по темі:

Бензин, Shell, Окко, А-95, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть &quot;за власним бажанням&quot;
Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть "за власним бажанням"
Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)
Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)
Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри
Українській землі передрекли серйозне зростання в ціні: озвучені цифри
Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза
Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся