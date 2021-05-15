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Субота, 15.05.2021
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Кабмін обмежив ціни на паливо - плюси, мінуси, підводне каміння
Кабмін обмежив ціни на паливо - плюси, мінуси, підводне каміння
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Кабмін обмежив ціни на паливо - плюси, мінуси, підводне каміння

Кабмін обмежив ціни на паливо - плюси, мінуси, підводне каміння
08:04 Сьогодні Телеграф

Зростання цін на бензин і дизельне паливо турбувало навіть тих, хто не вміє водити. У п'ятницю, 14 травня, Кабінет міністрів України кількома розчерками пера розв'язав цю проблему - уряд встановив державне регулювання цін на паливо.

Наскільки можна підвищувати ціни на бензин і ДП?

Рішення Кабміну внесло зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2".

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У другій редакції документа сказано, що граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива повинні бути не вище за 7 грн/літр, а бензину - не перевищувати 5 грн за літр. Таке обмеження Кабмін встановив до кінця карантину в Україні.

Як ведеться розрахунок?

Середню вартість дизельного палива ULSD 10 ppm (Ultra-low-sulfur diesel - укр. Дизельне паливо з наднизьким вмістом сірки; 10 ppm - пропромілле - мільйонна частина концентрації речовини - авт) і бензину GASOLINE 10 ppm повинні рахувати на підставі даних Platts CIF NWE (джерело оцінки паливних базових цін на фізичних товарних ринках - авт.) за попередній календарний місяць або декаду.

Крім того, до ціни на паливо додаються митні платежі, акцизний податок і ПДВ.

Хто буде складати ціни?

Розраховувати ціни на бензин і ДП буде НАК "Нафтогаз України". До 3 числа кожного місяця карантину Національна акціонерна компанія буде пропонувати Міністерству економіки середні ціни на дизельне паливо і до 5 числа - на бензин.

За цими даними середня вартість за травень складе:

  • ДП - 27,89 грн/л;
  • бензин - 30,22 грн/л.

Видання enkorr опублікувало у себе таблицю з роз'ясненнями розрахунків середньої ціни палива з граничною націнкою:

бенз таблица

Кому це вигідно?

Введення карантинних обмежень на вартість бензину і ДП запропонувало Кабміну Мінекономіки. На думку Консалтингової групи "А-95" така ініціатива призведе до розвитку "чорного ринку" палива в Україні.

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Експерти "А-95" повторили розрахунки Кабміну з урахуванням всіх вимог до формування вартості та націнок. В результаті середня ціна на ДП вийшла 27,4 грн/л, а на найпопулярніший бензин марки А-95 - 28,4 грн/л. Роздрібна ринкова ціна за період з січня по квітень 2021 року на ДП і А-95 склала 26,8 і 27,4 грн/л відповідно. В "А-95" відзначають, що за фактом така вартість дешевше ніж та, яку запропонували в уряді.

За цінами Кабміну в Україні зараз торгує 14% автозаправних станцій (АЗС), в які входять мережі OKKO, WOG, Socar і Shell. Всього близько 1 тисячі АЗС по країні.

"Не маючи якогось конструктиву, реалізація ініціативи Мінекономіки буде додатково стимулювати розвиток нелегального ринку, який вже досяг безпрецедентних масштабів. І якщо сьогодні продаж фальсифікованого палива з міні-НПЗ і нафтобаз, а також масові порушення касової дисципліни переважно фіксуються на станціях нижнього цінового сегмента, то обмеження в ціноутворенні змусять сумлінних гравців також вдатися до даної практики. Це своєю чергою збільшить втрати держбюджету внаслідок махінацій на ринку нафтопродуктів, які у 2021 році очікуються в обсязі не менше 22 млрд грн", - заявляють в "А-95".

Зараз на торгівлі підробленим паливом продавці "чорного ринку" отримують від 3 до 12 грн чистого прибутку з кожного літра.

"У 2020 році частка роздрібних продажів через АЗС з ознаками застосування податкових схем збільшилася з 20 до 32%", - додають експерти "А-95".

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Бензин, Кабмин, ДП, Паливо.
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