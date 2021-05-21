Участок с электронного молотка: плюсы, минусы и подводные камни нового формата земельных аукционов

Электронные аукционы по продаже земли в Украине становятся все ближе. Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2195, регулирующий такую процедуру приобретения участков.

В этот раз "За" документ проголосовали 272 депутата, "против" были только "Батьківщина" и "ОПЗЖ". В законопроект было внесено 700 поправок, его рассматривали почти три недели - с 29 апреля.

Что предусматривает законопроект?

Законопроект №2195 позволит продавать через электронные аукционы участки государственной и коммунальной собственности или права на них. Принять участие в таких торгах сможет физическое или юридическое лицо.

Аукционы будут проводить в единой электронной торговой системе. С победителем земельных торгов, который предложил наивысшую цену, будут заключать договор купли-продажи, аренды, суперфиция (право пользования чужим земельным участком для застройки - авт.) или эмфитевзиса (использование чужого земельного участка в аграрных целях - авт.) Земельного участка.

Если закон примут, то торги будут вести согласно договору между организатором и оператором электронной площадки. Размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору будет определять Кабинет Министров Украины. Авторы законопроекта, депутаты партии "Слуга народа", уверены, что такие изменения в действующем законодательстве смогут автоматизировать процесс продажи земли и предоставить ему полную прозрачность.

Насколько это сработает и в чем смысл законопроекта "Телеграф" спросил у руководителя Адвокатского бюро Анастасии Гурской.

Кто такие "организатор торгов" и "оператор электронной площадки"?

На самом деле "организатор торгов" и продавец - это не одно и то же. Анастасия Гурская объясняет почему:

"Организатором земельных торгов, по сути, по-прежнему определяется владелец земельного участка или соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий реализацию соответствующих прав на земельные участки государственной или коммунальной собственности. Считать организатора продавцом не всегда уместно, поскольку если речь идет о земле государственной или коммунальной собственности, то соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления просто являются лицами, в фактическом владении которых находится земельный участок и которые имеют право в интересах государства или территориальной общины передавать права на такой участок".

"Оператора электронной площадки" пока еще не определили, поскольку закон не вступил в силу. Но известны условия, по которым им можно стать.

"Торги будут проводиться на основании договора между организатором и оператором электронной площадки. Оператором электронной площадки сможет быть юридическое лицо, имеющее право использовать электронную площадку и действующее в соответствии с договором, заключенным с администрацией электронной торговой системы (юридическим лицом, уполномоченной Кабинетом Министров Украины). Оператором может быть и юридическое лицо, которое пройдет отбор и будет соответствовать условиям деятельности", - объясняет Анастасия Гурская.

Что упростится, если закон примут?

По факту, такие земельные аукционы проводятся вживую. Люди поднимают таблички как на классическом аукционе. Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый земельный участок или высшую плату за пользование ею, зафиксированную в ходе проведения земельных торгов.

"Принятым законопроектом определяется проведения земельных торгов через единую электронную торговую систему, которая находится в государственной собственности, в форме электронного аукциона в режиме реального времени в сети Интернет. По сути продажа земли через единую электронную торговую систему упростит порядок подачи документов для участия (в электронном виде) и обеспечит функционирование единого подхода к проведению земельных аукционов, прозрачность результатов торгов", - объясняет Анастасия Гурская.

Действительно ли будущий закон дает столько прозрачности?

Адвокат уверена, что законопроект и правда позволит убрать многие потенциальные коррупционные схемы, которые можно делать офлайн.

"Систему продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них переводят в открытую, прозрачную, более удобную систему электронных торгов, и для примера можно взять во внимание, как при проведении публичных закупок работают системы "Прозорро" и "Прозорро. Продажи".

Это также обеспечит отсутствие коррупционной составляющей при проведении таких торгов, ведь ряд действий будет осуществляться автоматически, а все действия участников будут проходить исключительно в режиме "реального времени", - говорит Анастасия Гурская.

Где минусы и подводные камни?

Ничего идеального не существует, даже после 700 правок, 14 рабочих дней обсуждения и второго чтения, за которое проголосовало большинство. Построить коррупционные схемы можно и в виртуальном мире.

"Конечно, сам по себе факт проведения земельных торгов через единую электронную торговую систему не обезопасит должностных лиц организаторов торгов от того, что их будут пытаться обвинить в совершении коррупционных преступлений по предварительному сговору с участниками торгов. Но все равно такая система обеспечит более прозрачный механизм проведения торгов, что лишний раз подтвердит отсутствие фактов незаконности такой процедуры и фактически устранит возможность злоупотребления участниками, где это возможно в "живых" аукционах", - разъясняет Анастасия Гурская.

Большинство экспертов и законодателей сходятся во мнении, что этот законопроект прогрессивный и изменения, что он несет, позволят функционировать рынку земли более свободно.