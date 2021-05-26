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Гривня дешевшає: курс валют в Україні на 26 травня

Гривня дешевшає: курс валют в Україні на 26 травня
06:13 Сьогодні Телеграф

На середу, 26 травня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,45 гривень за одиницю валюти, що на три копійки більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Тим часом євро обійдеться в 33,66 грн - це на 17 копійок дорожче, ніж учора.

Що ж стосується злотого, він виявився рівним 7,5 гривням (подорожчав на 3 копійки), а російський рубль - 3,73 гривеням за 10 одиниць валюти (подорожчав на 2 копійки).

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що чекає на валютний курс влітку 2021-го.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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