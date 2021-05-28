Євро різко дешевшає: курс валют в Україні на 28 травня

На п'ятницю, 28 травня, Національний банк України зміцнив курс української гривні щодо долара США, євро і польського злотого.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, долар США опустився в ціні щодо вчорашнього курсу на 2 копійки і коштує 27,52 грн;

Євро втратив 9 копійок - 33,56 грн;

Польський злотий подешевшав на копійку - до 7,48 грн;

Російський рубль не змінився і коштує 3,74 грн за 10 рублів.

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