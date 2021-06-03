Євро різко впав "в прірву": курс валют на 3 червня в Україні

На четвер, 3 червня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,34 гривень за одиницю валюти, що на 9 копійок менше, ніж добу раніше.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Що стосується курсу євро, то на 3 червня курс цієї валюти зупинився на показнику в 33,33 гривні за одиницю валюти. Цей показник на 20 копійок менше, ніж добу раніше.

Російський рубль зупинився на позначці 3,72 за десять одиниць російської валюти. А курс злотого не піднявся вище 7,46 гривень за одиницю польської валюти.

Курс валют на 3 червня

Курс долара - 27,34 гривень (-9 копійок)

Курс євро - 33,33 гривень (-20 копійок)

Курс злотого - 7,46 гривень (-4 копійки)

Курс російського рубля - 3,72 гривень (+1 копійка)

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким курс валют буде в червні.