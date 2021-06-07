Гривня продовжує зростання щодо долара і євро: яким буде курс валют в понеділок

Національний банк України встановив курс основних валют на понеділок, 7 червня.

Згідно з даними регулятора, долар США втратить майже 5 копійок, а євро цілих 19.

Також на 7 копійок подешевшає польський злотий, а ось вартість російського рубля залишиться практично без змін.

Таким чином курс популярних в Україні валют в понеділок буде виглядати наступним чином:

1 долар США = 27,2914 гривень;

1 євро = 33,0635 гривень;

1 польський злотий = 7,4013 гривень;

10 російських рублів = 3,7305 гривні.

Повний список буде виглядати ось так:

Як повідомлялося раніше, замступник міністра з розвитку, праці та технологій Республіки Польща Івона Михалек заявила про бажання її країни спростити працевлаштування українських заробітчан. "Телеграф" розібрався в тому, чому ця заява викликала широкий резонанс і чим це може загрожувати Україні.