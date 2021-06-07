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Гривня продовжує зростання щодо долара і євро: яким буде курс валют в понеділок

Гривня продовжує зростання щодо долара і євро: яким буде курс валют в понеділок
06:11 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Національний банк України встановив курс основних валют на понеділок, 7 червня.

Згідно з даними регулятора, долар США втратить майже 5 копійок, а євро цілих 19.

Також на 7 копійок подешевшає польський злотий, а ось вартість російського рубля залишиться практично без змін.

Таким чином курс популярних в Україні валют в понеділок буде виглядати наступним чином:

  • 1 долар США = 27,2914 гривень;
  • 1 євро = 33,0635 гривень;
  • 1 польський злотий = 7,4013 гривень;
  • 10 російських рублів = 3,7305 гривні.

Повний список буде виглядати ось так:

Курс валют в Україні 7 червня

Як повідомлялося раніше, замступник міністра з розвитку, праці та технологій Республіки Польща Івона Михалек заявила про бажання її країни спростити працевлаштування українських заробітчан. "Телеграф" розібрався в тому, чому ця заява викликала широкий резонанс і чим це може загрожувати Україні.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 125

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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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