Пиво різко подорожчає: на скільки і чому

Список потенційних потерпілих від ініціативи Кабміну з наповнення держбюджету продовжує зростати. Цього разу до їх числа можуть потрапити українські виробники пива, а разом з ними й всі любителі пінного напою в нашій країні.

"Телеграф" дізнавався чому так може статися і чим це загрожує.

Замість літра пива - літр спирту: платити акциз по-новому

В рамках підготовленого законопроєкту №5600 Кабінет міністрів хоче внести зміни до статті 215 Податкового кодексу України, яка регулює ставку акцизного податку на алкогольні напої.

Уряд пропонує ввести нові ставки акцизного податку починаючи з сидру та не міцних напоїв, і закінчуючи винами, напоями міцніше 22 градусів і власне етиловим спиртом. За всіма даними позиціями акциз пропонується збільшити на 5%, що виробники внесуть в кінцеву вартість для споживача, тобто дані алкогольні напої подорожчають приблизно на 5-7%.

Винятком стало улюблене багатьма українцями пиво - його Кабінет міністрів планує не просто обкласти новим акцизом, а й змінити сам принцип його справляння. Якщо на цей момент акциз в розмірі 2,78 грн. сплачується за 1 літр виробленого в Україні пива, то уряд пропонує платити 59,82 грн. за 1 літр етилового спирту витраченого на виробництво пива.

Що це означає для галузі й споживачів "Телеграф" дізнавався в учасників пивного ринку України.

Криза для галузі та втрати для бюджету

На думку галузевої компанії "Укрпиво" пропозиція Кабміну матиме виключно негативні наслідки.

"Зростання ставки акцизу на пиво і зміна підходу до оподаткування без достатнього перехідного періоду може стати не тільки галузевою проблемою, але і проблемою для державних фінансів. Революція в оподаткуванні пива не повинна перетворитися в кризу для всіх ", - заявила генеральний директор "Укрпиво" Галина Коренькова.

У компанії нагадують, що пивна галузь в Україні сьогодні це понад 10 тисяч робочих місць, а разом з робочими місцями в суміжних галузях, близько 100 тисяч. У 2020 році було вироблено 1,75 млрд. літрів пива, а до бюджету сплачено 26 млрд. грн. податків.

"Виробництво пива скоротиться, імпорт зросте, а кількість робочих місць зменшиться. Пивоварна галузь і так знаходиться в стагнації, пандемія вже спровокувала величезні збитки. В місяці суворих карантинних обмежень, коли були закриті бари, кафе і ресторани, продажі кегового пива скоротилися на 66%. Ринок пива просідає, а у 2021 році проблема може ще більше загостритися. Галузь потребує підтримки з боку держави. Замість цього нам пропонують зміни до Податкового кодексу, які неприйнятні з кількох причин ", - стверджують в" Укрпиві ".

У компанії стверджують, що з 1 літра пива українець сьогодні платить 4,62 грн. акцизів - 2,78 грн. з літра пива виробленого і 5% (близько 1,84 грн.) з його реалізації. При цьому в Євросоюзі, до рівня якого Кабмін, як кажуть в "Укрпиві", хоче довести акцизні збори на спирт, платять 3,07 грн., тобто рівень податків вже перевищує європейські. Другий фактор на який звертають увагу в компанії - необхідність вироблення нових систем обліку і постанов Державної податкової служби, що вимагає, як мінімум 6 місяців часу, однак цього перехідного періоду в законопроєкті не передбачено.

"Різкі корінні зміни усталеної десятиліттями системи сплати акцизного оподаткування та чергове його підвищення може стати потрясінням для галузі пивоваріння та мати негативні наслідки для суспільства. Для того, щоб підтримати галузь, людей, які працюють в ній і в суміжних сферах, а також бюджет країни ставку акцизу на пиво потрібно зберегти на рівні 2,78 грн за літр у 2021 році, а подальші зміни в податкову систему потрібно вносити відповідно до законодавчо закріплених процедур, термінів та з урахуванням особливостей галузі та коронакризи, з яким довелося зіткнутися світу", - резюмують в" Укрпиві ".

Споживачі заплатять більше

В асоціації незалежних пивоварень України "Телеграфу" повідомили, що невеликі пивоварні та споживачі, які звикли пити їх пиво постраждають найбільше.

"Специфіка невеликих пивоварень передбачає, що вони чисто технологічно не можуть точно дотримуватися процентний вміст спирту в кожної партії, що або сорті пива. В результаті постає питання - як рахувати вміст спирту й акциз з нього? ", - пояснили головну проблему в компанії.

Як пояснив "Телеграфу" власник First Dnipro Brewery Дмитро Некрасов, перед невеликими пивоварнями постане проблема вибору:

- найняти на роботу хіміка, який буде контролювати вміст спирту в кожній випущеній партії;

- купити обладнання необхідне для контролю вмісту спирту, а це приблизно 7 тисяч євро, чималі гроші для невеликих виробників;

- або працювати як раніше, ризикуючи нарватися на штраф від податківців у разі виявлення ними недотримання вмісту спирту в пиві.

"Залежно від збутової політики невеликих компаній, ціна на пиво їх виробництва для українців може збільшитись від 30-50 копійок до 6 і більше гривень на одному літрі ", - говорить Дмитро Некрасов.

Наш співрозмовник пояснив що якщо невелика пивоварня має свій збут у вигляді фірмових магазинів або пивного ресторану, то зростання ціни для кінцевого споживача буде невеликий, так, з літра пива з вмістом спирту до 5% доведеться віддати у вигляді акцизу близько 3 гривень, замість нинішніх 2,80 грн. Якщо ж справа торкнеться пива з більш високим вмістом спирту (і більш популярним в українців) у 7-8%, акциз складе вже приблизно 5 гривень.

"Якщо пиво такої невеликої пивоварні купує гуртовик, а потім продає його роздрібному торговцю, то коштом всіх накруток до споживача воно дійде приблизно на 5-6 гривень за літр дорожче ніж зараз", - пояснює Дмитро Некрасов.

Як писав "Телеграф", в рамках цього ж законопроєкту 5600 Кабмін планує ввести новий податок при купівлі нерухомості, що призведе до серйозного зростання цін.