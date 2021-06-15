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Вівторок, 15.06.2021
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Долар опустився нижче 27 гривень: курс валют в Україні 15 червня

Долар опустився нижче 27 гривень: курс валют в Україні 15 червня
06:22 Сьогодні Телеграф Фото: money24.kharkov.ua

На ранок вівторка, 15 червня, в Україні триває зміцнення національної валюти - зокрема, долар вперше за довгий час опустився нижче позначки в 27 гривень.

Про це можна судити за даними Національного банку України, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що в останній раз менше 27 гривень долар коштував ще в тому році.

На сьогоднішній день курс валют виглядає наступним чином:

  • долар коштує 26,99 гривень (-5 коп за добу);
  • євро - 32,7 гривні (-9 коп);
  • польський злотий - 7,24 грн (-3 коп);
  • російський рубль - 37,3 копійок (-9 коп).

Варто зауважити, що це курс регулятора, і за ним не можна придбати валюту фізичним особам. Але хоча ціни в обмінниках будуть дещо іншими, загальні тенденції по курсу НБУ можна відстежувати.

Як повідомляв "Телеграф", раніше аналітик Вадим Іосуб стверджував, що хоча долар продовжить дешевшати в червні, всьому є розумна межа.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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НБУ, Курс гривни, Курс валют, Долар.
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