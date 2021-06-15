Долар опустився нижче 27 гривень: курс валют в Україні 15 червня

На ранок вівторка, 15 червня, в Україні триває зміцнення національної валюти - зокрема, долар вперше за довгий час опустився нижче позначки в 27 гривень.

Про це можна судити за даними Національного банку України, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що в останній раз менше 27 гривень долар коштував ще в тому році.

На сьогоднішній день курс валют виглядає наступним чином:

долар коштує 26,99 гривень (-5 коп за добу);

євро - 32,7 гривні (-9 коп);

польський злотий - 7,24 грн (-3 коп);

російський рубль - 37,3 копійок (-9 коп).

Варто зауважити, що це курс регулятора, і за ним не можна придбати валюту фізичним особам. Але хоча ціни в обмінниках будуть дещо іншими, загальні тенденції по курсу НБУ можна відстежувати.

Як повідомляв "Телеграф", раніше аналітик Вадим Іосуб стверджував, що хоча долар продовжить дешевшати в червні, всьому є розумна межа.