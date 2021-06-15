Долар опустився нижче 27 гривень: курс валют в Україні 15 червня

На ранок вівторка, 15 червня, в Україні триває зміцнення національної валюти - зокрема, долар вперше за довгий час опустився нижче позначки в 27 гривень.
Про це можна судити за даними Національного банку України, повідомляє "Телеграф".
Відзначимо, що в останній раз менше 27 гривень долар коштував ще в тому році.
На сьогоднішній день курс валют виглядає наступним чином:
Варто зауважити, що це курс регулятора, і за ним не можна придбати валюту фізичним особам. Але хоча ціни в обмінниках будуть дещо іншими, загальні тенденції по курсу НБУ можна відстежувати.
Як повідомляв "Телеграф", раніше аналітик Вадим Іосуб стверджував, що хоча долар продовжить дешевшати в червні, всьому є розумна межа.