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Вівторок, 22.06.2021
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Долар росте, а євро продовжує падіння: курс валют в Україні на 22 червня

Долар росте, а євро продовжує падіння: курс валют в Україні на 22 червня
06:17 Сьогодні Телеграф

Національний банк України встановив вартість основних іноземних валют на вівторок, 22 червня.

Про це свідчать дані регулятора.

Згідно з його інформацією, долар США у порівнянні з понеділком підніметься на 2 копійки, а от євро подешевшає на цілих 15 копійок.

5 копійок втратить і польський злотий, а от російський рубль залишиться практично без змін.

Таким чином у вівторок курс основних валют на міжбанку буде виглядати наступним чином:

  • 1 долар США = 27,1935 грн;
  • 1 євро = 32,2882 грн;
  • 1 злотий = 7,0949 грн;
  • 10 рублів = 3,7571 грн.

Повний список виглядає так:

Курс валют в Україні 22 червня

Як повідомлялося раніше, в Україні мають намір амністувати тіньові капітали, тим самим дозволивши людям легалізувати свої доходи за 5% від усієї суми. "Телеграф" розібрався з тим, що обіцяє подібна ініціатива і які у неї підводні камені.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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НБУ, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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