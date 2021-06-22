Долар росте, а євро продовжує падіння: курс валют в Україні на 22 червня

Національний банк України встановив вартість основних іноземних валют на вівторок, 22 червня.
Про це свідчать дані регулятора.
Згідно з його інформацією, долар США у порівнянні з понеділком підніметься на 2 копійки, а от євро подешевшає на цілих 15 копійок.
5 копійок втратить і польський злотий, а от російський рубль залишиться практично без змін.
Таким чином у вівторок курс основних валют на міжбанку буде виглядати наступним чином:
Повний список виглядає так:
Як повідомлялося раніше, в Україні мають намір амністувати тіньові капітали, тим самим дозволивши людям легалізувати свої доходи за 5% від усієї суми. "Телеграф" розібрався з тим, що обіцяє подібна ініціатива і які у неї підводні камені.