Долар росте, а євро продовжує падіння: курс валют в Україні на 22 червня

Національний банк України встановив вартість основних іноземних валют на вівторок, 22 червня.

Про це свідчать дані регулятора.

Згідно з його інформацією, долар США у порівнянні з понеділком підніметься на 2 копійки, а от євро подешевшає на цілих 15 копійок.

5 копійок втратить і польський злотий, а от російський рубль залишиться практично без змін.

Таким чином у вівторок курс основних валют на міжбанку буде виглядати наступним чином:

1 долар США = 27,1935 грн;

1 євро = 32,2882 грн;

1 злотий = 7,0949 грн;

10 рублів = 3,7571 грн.

Повний список виглядає так:

Як повідомлялося раніше, в Україні мають намір амністувати тіньові капітали, тим самим дозволивши людям легалізувати свої доходи за 5% від усієї суми. "Телеграф" розібрався з тим, що обіцяє подібна ініціатива і які у неї підводні камені.