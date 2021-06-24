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Четвер, 24.06.2021
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Євро рекордно виріс: курс валют в Україні на 24 червня
Євро рекордно виріс: курс валют в Україні на 24 червня

Євро рекордно виріс: курс валют в Україні на 24 червня

Євро рекордно виріс: курс валют в Україні на 24 червня
01:18 Сьогодні Телеграф

За даними на четвер, 24 червня, НБУ оновив курси валют по відношенню до гривні.

Нові значення опубліковано на сайті регулятора.

Так, курс долара встановлений на рівні 27,27 гривень за одиницю американської валюти. Курс євро застиг на позначці 32,60 гривень. Злотий дорівнює 7,2о гривень, а російський рубль - 3,75 гривень за 10 одиниць.

Курс валют в Украине

Курс валют в Украине

Курс валют в Украине

Якщо порівнювати з попереднім днем, то курс долара впав на три копійки. Курс євро виріс на 14 копійок. Злотий піднявся на 4 копійки. А російський рубль злетів на три копійки.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій, а також спецвиплати для пенсіонерів у віці старше 75 років.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 28

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НБУ, Курс валют, Курс долара, Курс євро.
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