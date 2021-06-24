Євро рекордно виріс: курс валют в Україні на 24 червня

За даними на четвер, 24 червня, НБУ оновив курси валют по відношенню до гривні.

Нові значення опубліковано на сайті регулятора.

Так, курс долара встановлений на рівні 27,27 гривень за одиницю американської валюти. Курс євро застиг на позначці 32,60 гривень. Злотий дорівнює 7,2о гривень, а російський рубль - 3,75 гривень за 10 одиниць.

Якщо порівнювати з попереднім днем, то курс долара впав на три копійки. Курс євро виріс на 14 копійок. Злотий піднявся на 4 копійки. А російський рубль злетів на три копійки.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій, а також спецвиплати для пенсіонерів у віці старше 75 років.