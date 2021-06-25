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П'ятниця, 25.06.2021
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За два дні євро сильно "набрав у вазі": курс валют в Україні на 25 червня

За два дні євро сильно "набрав у вазі": курс валют в Україні на 25 червня
05:48 Сьогодні Телеграф

Національний банк України на п'ятницю, 25 червня, встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27.45 гривень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара виріс на 18 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем і знаходиться вище за психологічну позначку 27 гривень за долар.

Офіційний курс євро 25 червня дорівнює 32.79 гривень. Курс євро виріс на 19 копійок і ще більше віддалився від психологічної позначки 32 гривень. Відзначимо, що це значення курсу євро є найнижчим з початку 2021 року. Додамо, що євро почав зростати останні два дні. За даними на четвер, 24 червня, євро набрав 14 копійок.

Курс валют в Украине

Ці ж курси валют будуть встановлені і на вихідні.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій, а також спецвиплати для пенсіонерів у віці старше 75 років.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
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НБУ, Курс валют, Курс долара, Курс євро.
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