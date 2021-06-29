Чи підніметься ціна за електроенергію з 1 липня: Кабмін прийняв важливе рішення

В Україні до 1 серпня продовжили дію фіксованих цін на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт / год.

Про це йдеться в постанові на сайті КМУ.

Відзначимо, що нинішній тариф повинен був діяти до кінця червня, а далі передбачалося зростання цін на електрику. Однак влада вирішила зупинити зростання цін ще на місяць.

Повідомляється, що влада внести зміни до постанови КМУ №483 від 5 червня 2019 року і продовжили нинішню редакцію на місяць.

Раніше цього зажадали в Міненерго, виступивши за продовження терміну дії нинішньої моделі обов'язків на ринку електроенергії для населення до 1 серпня. Дані рішення були прийняті для захисту соціально вразливих верств населення та забезпечення заводів можливістю модернізації потужностей і стабільної роботи.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розбирався - якими будуть тарифи, зарплати і курс валют в найближчі три роки.