Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня

Національний банк України на четвер, 1 липня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином американська валюта після стрімкого падіння подорожчала на 5 копійок.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
100 доларів США - 2722,75 грн;
100 євро - 3234,63 грн;
100 російських рублів - 37,301 грн;
100 польських злотих - 715,7 грн
Як повідомлялося, Нацбанк України продовжує здійснювати політику валютної лібералізації, і вже з 30 червня доступні нові можливості.
Про те, які банки готують до приватизації і чи є на них покупці, читайте в матеріалі "Телеграфу".