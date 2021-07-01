Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня

Національний банк України на четвер, 1 липня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 гривень за долар. Таким чином американська валюта після стрімкого падіння подорожчала на 5 копійок.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

100 доларів США - 2722,75 грн;

100 євро - 3234,63 грн;

100 російських рублів - 37,301 грн;

100 польських злотих - 715,7 грн

Як повідомлялося, Нацбанк України продовжує здійснювати політику валютної лібералізації, і вже з 30 червня доступні нові можливості.

Про те, які банки готують до приватизації і чи є на них покупці, читайте в матеріалі "Телеграфу".