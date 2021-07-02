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П'ятниця, 02.07.2021
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Долар і євро ростуть, серйозно додаючи день за днем: курс валют в Україні на 2 липня

Долар і євро ростуть, серйозно додаючи день за днем: курс валют в Україні на 2 липня
06:11 Сьогодні Телеграф

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 2 липня, встановив офіційний курс гривні до американського долару на позначці 27.38 гривень за одиницю валюти. А курс євро на позначці - 32,52 гривень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

При цьому курс долара виріс на 16 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем і знаходиться вище за психологічну позначку 27 гривень за долар. А євро виріс в ціні на 18 копійок, переступивши психологічну позначку в 32 гривень за євро.

Курс злотого дорівнює 7,2 гривні за одиницю польської валюти, а курс російського рубля - на показнику 3,75 за 10 одиниць іноземної валюти.

Цей же курс буде триматися і в найближчі вихідні.

Як повідомлялося, Нацбанк України продовжує здійснювати політику валютної лібералізації, і вже з 30 червня доступні нові можливості.

Про те, які банки готують до приватизації і чи є на них покупці, читайте в матеріалі "Телеграфу".

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 63

Все по темі:

НБУ, Курс валют, Курс рубля, Курс євро, курс злотого, курс долару.
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