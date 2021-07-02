Долар і євро ростуть, серйозно додаючи день за днем: курс валют в Україні на 2 липня

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 2 липня, встановив офіційний курс гривні до американського долару на позначці 27.38 гривень за одиницю валюти. А курс євро на позначці - 32,52 гривень.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
При цьому курс долара виріс на 16 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем і знаходиться вище за психологічну позначку 27 гривень за долар. А євро виріс в ціні на 18 копійок, переступивши психологічну позначку в 32 гривень за євро.
Курс злотого дорівнює 7,2 гривні за одиницю польської валюти, а курс російського рубля - на показнику 3,75 за 10 одиниць іноземної валюти.
Цей же курс буде триматися і в найближчі вихідні.
Як повідомлялося, Нацбанк України продовжує здійснювати політику валютної лібералізації, і вже з 30 червня доступні нові можливості.
Про те, які банки готують до приватизації і чи є на них покупці, читайте в матеріалі "Телеграфу".