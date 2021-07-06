Рахунки українців-боржників почали арештовувати автоматично: як це працює

Міністерство юстиції розпорядилося, щоб на рахунки заборгувалих українців автоматично накладався арешт.

Про це йдеться в наказі Мін'юсту №1061/5 від 23.03.2021.

Раніше таке було можливо тільки у випадку з аліментами, тепер же додалося ще кілька пунктів: житлово-комунальні послуги, штрафи (в основному це стосується штрафів за порушення ПДР) і борг за невиплату зарплати працівникам. Перевірити себе на наявність штрафів можна в Єдиному реєстрі боржників.

Згодом до процедури автоматичного арешту рахунків боржників приєднаються всі банки. Щоб уникнути боргу по несплаті клієнт повинен сам погасити фінансові заборгованості. Зробити це можна, наприклад, в сервісі «Дія».

Хвилюватися з приводу законності не варто: рішення про арешт рахунку так само буде прийматися через суд, але тепер це буде автоматизовано.

Спочатку Мін'юст затвердив тестовий період для такого нововведення: з 6-го квітня по 6-е липня, він закінчився сьогодні.

Раніше виконавці відправляли запит про рахунки на пошту - це був довгий процес. Зараз же банки зобов'язані надавати державним і приватним виконавцям інформацію про стан рахунків боржника.

Нагадаємо, що найближчим часом до системи штрафів будуть підключені 62 українських банки.