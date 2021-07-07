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Євро і долар знову дешевшають: курс валют в Україні на 7 липня

Євро і долар знову дешевшають: курс валют в Україні на 7 липня
06:14 Сьогодні Телеграф

Національний банк України озвучив офіційні курси основних валют на середу, 7 липня.

Про це інформує прес-служба регулятора.

У порівнянні з вівторком, долар США втратив у вартості 4 копійки, а євро цілих 11.

Вартість польського злотого і російського рубля залишилася практично без змін.

У середу курс основних валют буде виглядати наступним чином:

  • 1 долар США = 27,2497 грн;
  • 1 євро = 32,2623 грн;
  • 1 польський злотий = 7,178 грн;
  • 10 російських рублів = 3,7107 грн;

Повний список виглядає наступним чином:

Курс валют в Україні 7 липня

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві юстиції схвалили автоматичний арешт рахунків боржників. Якщо раніше таке проводилося лише по відношенню до неплатників аліментів, то тепер блокування рахунку може загрожувати за борги по комуналці, несплату штрафів за порушення ПДР або прострочення виплат зарплати працівникам.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 55

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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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