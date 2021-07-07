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Середа, 07.07.2021
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Виплата компенсації за самоізоляцію в Україні: хто і як може її отримати

Виплата компенсації за самоізоляцію в Україні: хто і як може її отримати
Оновлено 20:58 Сьогодні Телеграф

З початку пандемії коронавірусу COVID-19 українці мають можливість перебувати на оплачуваній Фондом соціального страхування України самоізоляції. При цьому медичні працівники можуть розраховувати на 100% компенсації втраченого через самоізоляцію заробітку, а працівники інших сфер - на 50%.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України.

"Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку становить 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу і 100% - для медичних працівників", - відзначають у Фонді.

Також ФССУ підкреслює, що здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, а перші п'ять днів оплачуються роботодавцем.

Допомога фінансується ФССУ на підставі листка непрацездатності, виданого з зазначенням причини непрацездатності "11 - Ізоляція від COVID-19", або е-лікарняного з причиною непрацездатності "10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-СoV-2 ".

Напрямок же на самоізоляцію під медичним наглядом здійснює лікар при контакті застрахованої особи з хворим COVID-19 - "Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції".

За даними ФССУ, з початку пандемії вже понад 130 тисяч українців перебували на оплачуваній таким чином самоізоляції.

"На сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму майже 150 млн грн. Зокрема, на самоізоляції знаходилися 15 тисяч медичних працівників, сума компенсацій за кошти Фонду склала для них 26,4 млн грн" , - йдеться в повідомленні.

Проконсультуватися з приводу виплати компенсації можна записавшись на прийом. Детальніше про це написано на сайті ФССУ.

Як повідомлялося, 7 липня в Міністерстві охорони здоров'я сказали, скільки українців уже мають антитіла до COVID-19.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

Все по темі:

Україна, Коронавірус, Самоізоляція, Компенсації, Фонд соціального страхування.
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