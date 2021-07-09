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П'ятниця, 09.07.2021
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Вартість євро і долара "зависла", а британський фунт обвалився: курс валют в Україні на 9 липня

Вартість євро і долара "зависла", а британський фунт обвалився: курс валют в Україні на 9 липня
06:11 Сьогодні Телеграф

Національний банк України встановив курс основних іноземних валют на п'ятницю, 9 липня.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з даними регулятора, долар США, в порівнянні з 8 липня, втратив у вартості 1 копійку, а євро подорожчає на 2 копійки.

На 4 копійки опустився польський злотий, разом з тим, різко вниз пішов британський фунт стерлінгів. Він за добу втратив у вартості цілих 23 копійки.

Таким чином, курс основних валют на 9 липня виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 27,2862 гривні;
  • 1 євро = 32,3191 гривні;
  • 1 польський злотий = 7,1008 гривні;
  • 10 російських рублів = 3,6331 гривні;
  • 1 фунт стерлінгів = 37,5335 гривні.

Повний список виглядає ось так:

Курс валют в Україні 9 липня

Як повідомлялося раніше, незважаючи на те, що зараз на вулиці спекотне літо, українцям порекомендували готуватися до зими заздалегідь. "Телеграф" зібрав корисні Лайфхак про те, як заощадити на опаленні під час морозів і пояснив, чому до настання холодів варто почати готуватися вже зараз.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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