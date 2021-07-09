Вартість євро і долара "зависла", а британський фунт обвалився: курс валют в Україні на 9 липня

Національний банк України встановив курс основних іноземних валют на п'ятницю, 9 липня.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з даними регулятора, долар США, в порівнянні з 8 липня, втратив у вартості 1 копійку, а євро подорожчає на 2 копійки.

На 4 копійки опустився польський злотий, разом з тим, різко вниз пішов британський фунт стерлінгів. Він за добу втратив у вартості цілих 23 копійки.

Таким чином, курс основних валют на 9 липня виглядає наступним чином:

1 долар США = 27,2862 гривні;

1 євро = 32,3191 гривні;

1 польський злотий = 7,1008 гривні;

10 російських рублів = 3,6331 гривні;

1 фунт стерлінгів = 37,5335 гривні.

Повний список виглядає ось так:

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