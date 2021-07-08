Готуй сани влітку: що потрібно робити вже зараз, щоб заощадити на опаленні взимку

Зараз за вікном стоїть спека, але українцям важливо пам'ятати, що так буде не завжди. Вже через кілька місяців ми відчуємо на собі не тільки зимову температуру, але і зимові витрати на енергоносії. Проте, озброївшись кількома лайфхаками, можна заощадити чималу суму на традиційно дорогому українському опаленні. Цьому "Телеграф" і присвятив черговий матеріал.

Чому це важливо

З 3 серпня 2020 року в Україні офіційно запрацював ринок газу для населення, згідно з яким українці повинні були отримати ринкову ціну і право самостійно вибирати постачальника.

Втім, своєю Постановою №752 від 7 квітня Національна комісія, що здійснює державний контроль у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ввела для населення базову річну пропозицію по природному газу - таку собі середню ціну для побутових споживачів на період з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 року, міняти яку продавець не може.

Залежно від компанії-постачальника вартість 1 кубометра природного газу в рамках базової річної пропозиції коливається від 7,8 грн до 13,5 грн. Однак поряд з цим існує і так званий "місячний" тариф на природний газ, який кожна компанія-постачальниця формує щомісяця, виходячи з цін на "блакитне паливо" в Європі. І остання ціна виглядає куди вище - від 7,99 до 15,5 грн за 1 кубометр в липні.

Тарифи на тепло і гарячу воду значно виростуть: озвучено прогноз за цінами

Але це далеко не межа - вже 4 липня ціна природного газу на біржі в Україні досягла 15 тис. грн за 1 тис. кубометрів, що стало абсолютним рекордом. Причина тому - зростання цін в Європі до 450 доларів США за 1 тис. кубометрів.

Нескладно підрахувати, що з припиненням терміну дії базової річної пропозиції для українців ціна на газ може вирости приблизно в 1,5 раза - до цін "місячного" тарифу. Втім, як попереджає радник міністра енергетики Олена Зеркаль, якщо РФ вирішить перервати транзит "блакитного палива" через Україну, то ціни на газ для українців можуть значно підвищити.

Подібний результат цілком імовірний, враховуючи, що після прокачування майже 90 млрд кубометрів газу у 2019-му, в нинішньому році "Газпром" має намір прокачати 40 млрд кубометрів.

Варіант перший: субсидія

Перший спосіб заощадити на газі, який приходить в голову - це житлові субсидії. Більш детальну інформацію про них можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики України. Формально, заповнити документи для оформлення субсидії можна також і онлайн, щоправда, в органи соціального захисту все одно доведеться прийти особисто.

Також можна подати документи через уповноважених осіб територіальних громад (в тому числі старостати) або ЦНАП, заповнені бланки можна відправити поштою на адресу органу соціального захисту населення.

Як і раніше на отримання субсидії можуть претендувати особи та сім'ї, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% середньомісячного доходу. В такому випадку необхідно подати наступні документи:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати;

договір найму (оренди) житла (при наявності);

довідку про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про яких відсутня в ДФС, ПФУ).

При цьому існує ризик потрапити в число тих, хто не має права на субсидію:

- площа житла становить понад 130 кв. м для квартири та понад 230 кв. м для будинку;

- у власності є транспортний засіб "віком" до п'яти років (крім транспортних засобів, отриманих на пільгових умовах);

- будь-хто зі складу сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, зробив покупку товару або послуги, що перевищує суму в 50 тис. грн;

- якщо в складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку, які не працюють або отримуючи менше мінімальної заробітної не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі не менше мінімального протягом менш як 3 місяців;

- якщо одержувач субсидії не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання;

- у разі наявності заборгованості за послуги ЖКГ понад 3 місяців якщо відсутності договору реструктуризації;

- у разі наявності боргу зі сплати аліментів понад три місяці.

У такому випадку рішення про призначення субсидії залишається за комісією при органі місцевого самоврядування. Також у 2021 році було розширено умови, що "закривають" право на отримання субсидії:

банківський депозит на суму понад 100 тис. грн .;

2 і більше квартир в одному місті, за винятком що знаходяться у спільній власності;

два і більше авто не старше 15 років.

Варіант другий: економити - значить менше витрачати

Наступним найбільш очевидним способом заощадити на газі є зниження його споживання.

Споживати газ економно можна різними способами, наприклад:

- використовувати помірне полум'я при готуванні їжі, що зменшує кількість споживаного ресурсу, та ще й оберігає посуд від пригорання. Домогтися цього можна при покупці газового розсікача полум'я, вартість якого починається від 50 грн;

- використовувати при готуванні невеликих страв електроприлади - СВЧ-піч або мультиварку;

- для нагріву гарячої води слід використовувати проточний газовий нагрівач (колонку), що споживає газ лише під час використання води, при цьому потужність колонки не повинна бути занадто великою. Варто задуматися, що краще - швидке нагрівання води з великою витратою газу або більш повільний, але економний в плані споживання газу;

- при наявності індивідуального газового опалення регулювати роботу котла так, щоб температура в квартирі не перевищувала рекомендованих 21 градуси тепла, для чого можна придбати терморегулятори з датчиками зовнішньої температури, що автоматично знижує подачу газу при температурі в кімнаті вище заданого максимуму. Коштують такі датчики від 450 грн, а кожен "зайвий" градус тепла додає до споживання близько 5% обсягу газу;

- в ідеалі можна купити конденсаційний газовий котел, який використовує відпрацьовані гази (конденсат водяної пари) і тому економить до 15% споживаного палива, а також може працювати при низькому тиску газу в мережі та є більш екологічним та менш гучним. Правда, тут суми стартують від 20-25 тис. грн;

- регулювати температуру і споживання газу можна й шляхом установки на батареї термоголовок, які також регулюють температуру та економлять гарячу воду. Коштують вони від 600 грн;

- можна утеплювати приміщення за допомогою установки герметичних пластикових вікон, що обійдеться від 2,5 тис. грн в залежності від розміру вікна та інших чинників;

- провести утеплення стін, підлоги й горища, зробити теплоізоляцію містків холоду, встановити спеціальні відображаючі екрани між радіаторами та стіною, що дозволить повертати частину тепла назад в приміщення.

Заощадити допоможе держава

Однак крім власних коштів в економію можна вкласти ще й державну допомогу, якщо стати учасником держпрограми енергоефективності "теплих кредитів", що діє з жовтня 2014 року. В її рамках у 2021 році держава може компенсувати учасникам програми:

20% від кредиту на покупку негазових / неелектричних котлів, але не більше 12 тис. грн , для тих, хто проживає у квартирах;

, для тих, хто проживає у квартирах; 35% кредиту при купівлі обладнання та матеріалу для власників приватних будинків, але не більше 14 тис. грн;

35% кредиту буде відшкодовано одержувачу субсидії, який побажав купити котел, правда, як і раніше загальна сума компенсації не перевищуватиме 12 тис. грн.

Алгоритм отримання "теплого кредиту" виглядає наступним чином:

- прийняття рішення та звернення до банку, уповноваженого державою видавати "теплі кредити", у 2021 році це держбанки "Ощадбанк" і "Укргазбанк", з подачею пакету документів, який визначається банком;

- отримання кредиту;

- підтвердження цільового використання кредиту шляхом надання рахунків фактур, чеків, актів виконаних робіт та іншого, для одержувача житлової субсидії додатково - копії документів, що підтверджують призначення йому субсидії;

- щомісяця банки подають до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження дані про учасників програми;

- протягом 5 днів Держенергоефективності перераховує компенсацію банкам для їх подальшої передачі учасникам програми.

В цілому ж процес компенсації частини кредиту складе близько 2 місяців. На сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження можна ознайомитися з переліком матеріалів і устаткування, покупка яких підпадає під вимоги "теплого кредиту". Тільки за червень, за даними Агентства по програмі "теплих кредитів", було компенсовано майже 50 млн грн.

Крім загальнодержавних програм енергозбереження є і місцеві, з якими можна ознайомитися на тестовій інтерактивній карті.