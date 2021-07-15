Євро різко впав вниз: курс валют в Україні на 15 липня

На четвер, 15 липня, українська гривня помітно зміцнила свої позиції на валютному ринку.
Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Національного банку України.
Відзначається, що одночасно подешевшали долар, євро і польський злотий, в той час як російський рубль залишився на колишніх позиціях.
На ранок 15 липня курс валют виглядає наступним чином:
Зауважимо, що офіційний курс НБУ не використовується для фізичних осіб і реальні ціни в обмінниках будуть відрізнятися, але загальні тенденції по ньому можна відстежувати.
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