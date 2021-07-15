Євро різко впав вниз: курс валют в Україні на 15 липня

На четвер, 15 липня, українська гривня помітно зміцнила свої позиції на валютному ринку.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Національного банку України.

Відзначається, що одночасно подешевшали долар, євро і польський злотий, в той час як російський рубль залишився на колишніх позиціях.

На ранок 15 липня курс валют виглядає наступним чином:

1 долар коштує 27,3 грн (-2 коп за добу);

1 євро - 32,24 грн (-13 коп);

10 рублів - 3,68 грн (0 коп);

1 злотий - 7,05 грн (-3 копійки).

Зауважимо, що офіційний курс НБУ не використовується для фізичних осіб і реальні ціни в обмінниках будуть відрізнятися, але загальні тенденції по ньому можна відстежувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити на опаленні взимку - але готуватися потрібно вже зараз.