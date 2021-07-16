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НБУ виводить з обігу "золотисті" гривні (фото)

НБУ виводить з обігу "золотисті" гривні (фото)
11:24 Сьогодні Телеграф Гривня

Національний банк України поступово виводить з обороту монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору. Їх місце повинні зайняти сріблясті гривні.

Про це повідомили в НБУ.

Станом на 1 липня таких монет в обігу 452,1 мільйона штук. Якщо вони при інкасації потрапляють в банк - назад в обіг їх не виводять. Розплатитися ними поки ще можна.

Також Нацбанк повідомив, що 200 гривень стала найпопулярнішою купюрою в Україні - майже чверть банкнот в країні цього номіналу. Серед монет пальма першості дісталася 10 копійкам.

нацбанк інфографіка

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень. Їх 73,8 мільйонів штук - це 2,5% від загальної кількості банкнот. Найменш використовуваною монетою стали 10 гривень - 0,4% від загальної кількості в обороті.

Раніше "Телеграф" писав, що Національний банк України оновив курс на іноземні валюти - 16 липня.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

НБУ, Гривня, Обіг, Національний банк України, купюри.
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