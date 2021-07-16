Злотий трохи впав, а євро тримається - курс валют на 16 липня в Україні

Національний банк України оновив курс на іноземні валюти. Вартість фактично не змінилася.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

На ранок 16 липня курс валют виглядає наступним чином:

1 долар коштує 27,3 грн,

1 євро - 32,24 грн,

10 російських рублів - 3,68 грн,

1 злотий - 7,04 грн (-0,1 копійки).

Інші іноземні валюти в більшості випадків також не зазнали істотних змін. Канадський долар подешевшав на 13 копійок, 16 липня він коштує 21,75 гривні, тоді як напередодні 15 липня, коштував 21,88 грн.

Повний перелік вартості валюти на 16 липня:

Раніше "Телеграф" писав, що українська гривня помітно зміцнила свої позиції на валютному ринку.

Також 15 липня Верховною Радою України була прийнята бюджетна декларація країни на три роки: який обіцяють курс і зарплати.