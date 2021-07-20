Вперше за рік злотий опустився нижче 7 гривень: курс валют в Україні на 20 липня

Національний банк України встановив курс основних валют на вівторок, 20 липня.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Згідно з його даними, долар США втратив у ціні ще одну копійку, а євро - цілих десять.
Польський злотий також втратив в ціні 3 копійки і вперше з липня минулого року опустився нижче 7 гривень.
Таким чином, курс основних валют виглядає так:
Повний список виглядає наступним чином:
Як повідомлялося раніше, в Україні за півроку до реєстру боржників внесено майже 750 тисяч нових імен. Як відомо, проти них тепер можуть бути застосовані покарання, серед яких блокування рахунків і навіть заборона на виїзд з України.