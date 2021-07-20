Вперше за рік злотий опустився нижче 7 гривень: курс валют в Україні на 20 липня

Національний банк України встановив курс основних валют на вівторок, 20 липня.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Згідно з його даними, долар США втратив у ціні ще одну копійку, а євро - цілих десять.

Польський злотий також втратив в ціні 3 копійки і вперше з липня минулого року опустився нижче 7 гривень.

Таким чином, курс основних валют виглядає так:

1 долар США = 27,2132 гривні;

1 євро = 32,0313 грн;

1 злотий = 6,9785 грн;

10 російських рублів = 3,6404 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,2971 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

Як повідомлялося раніше, в Україні за півроку до реєстру боржників внесено майже 750 тисяч нових імен. Як відомо, проти них тепер можуть бути застосовані покарання, серед яких блокування рахунків і навіть заборона на виїзд з України.