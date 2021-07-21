На фоні "затишшя" фунт втратив у вартості чверть гривні: курс валют в Україні на 21 липня

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на середу, 21 липня.
Відповідні дані були оприлюднені прес-службою регулятора.
Згідно з його даними, вартість долара США і євро залишилася практично без змін. Також незначні коливання спостерігаються в вартості польського злотого.
А ось британський фунт стерлінгів опустився в ціні на значні 27 копійок.
Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати наступним чином:
Повний список виглядає наступним чином:
Як повідомлялося раніше, сильні коливання спостерігаються на ринку криптовалют. У вівторок, 20 липня, Bitcoin пробив психологічну позначку і опустився нижче 30 тисяч доларів, потягнувши за собою і інші "монети".