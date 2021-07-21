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На фоні "затишшя" фунт втратив у вартості чверть гривні: курс валют в Україні на 21 липня

На фоні "затишшя" фунт втратив у вартості чверть гривні: курс валют в Україні на 21 липня
06:11 Сьогодні Телеграф

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на середу, 21 липня.

Відповідні дані були оприлюднені прес-службою регулятора.

Згідно з його даними, вартість долара США і євро залишилася практично без змін. Також незначні коливання спостерігаються в вартості польського злотого.

А ось британський фунт стерлінгів опустився в ціні на значні 27 копійок.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати наступним чином:

  • 1 долар США = 27,2205 грн;
  • 1 євро = 32,0344 грн;
  • 1 злотий = 6,9719 грн;
  • 10 рублів = 3,6539 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 37,0199 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

Курс валют в Україні на 21 липня

Як повідомлялося раніше, сильні коливання спостерігаються на ринку криптовалют. У вівторок, 20 липня, Bitcoin пробив психологічну позначку і опустився нижче 30 тисяч доларів, потягнувши за собою і інші "монети".

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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