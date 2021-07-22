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Після "гойдалок" на валютному ринку гривня зміцнилася: курс валют в Україні на 22 липня

Після "гойдалок" на валютному ринку гривня зміцнилася: курс валют в Україні на 22 липня
06:15 Сьогодні Телеграф

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на четвер, 22 липня. Відповідні дані були оприлюднені прес-службою регулятора.

Згідно з його даними, вартість долара США і євро залишилася практично без змін. Також незначні коливання спостерігаються в вартості польського злотого та російського рубля.

А ось канадський долар піднявся на 16 копійок.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:

1 долар США = 27,2405 грн;

1 євро = 32,0607 грн;

1 злотий = 6,9742 грн;

10 рублів = 3,6639 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,1193 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

Як повідомлялося раніше, Національний банк України поступово виводить з обороту монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору. Їх місце повинні зайняти сріблясті гривні.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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