Після "гойдалок" на валютному ринку гривня зміцнилася: курс валют в Україні на 22 липня

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на четвер, 22 липня. Відповідні дані були оприлюднені прес-службою регулятора.
Згідно з його даними, вартість долара США і євро залишилася практично без змін. Також незначні коливання спостерігаються в вартості польського злотого та російського рубля.
А ось канадський долар піднявся на 16 копійок.
Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:
1 долар США = 27,2405 грн;
1 євро = 32,0607 грн;
1 злотий = 6,9742 грн;
10 рублів = 3,6639 грн;
1 фунт стерлінгів = 37,1193 грн.
Повний список виглядає наступним чином:
Як повідомлялося раніше, Національний банк України поступово виводить з обороту монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору. Їх місце повинні зайняти сріблясті гривні.