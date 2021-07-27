Гривня продовжує зростати: курс валют в Україні на 27 липня

Національний банк України встановив вартість основних іноземних валют на вівторок, 27 липня.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

В даних НБУ зазначено, що долар США втратив у вартості 4 копійки і вперше більш ніж за місяць опустився нижче 27 гривень.

Невелике зниження вартості також демонструють євро і злотий.

Таким чином, курс основних валют у вівторок виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,9805 грн;

1 євро = 31,8087 грн;

1 польський злотий = 6,9282 грн;

10 російських рублів = 3,6502 грн.

Повний список виглядає ось так:

Як повідомлялося раніше, через аномально жаркого літа, українці почали споживати більше електроенергії, згідно з даними "Укренерго" цей показник зріс на 12% в порівнянні з попереднім роком. Це неминуче призведе до того, що жителям доведеться більше віддати за комуналку.