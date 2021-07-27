Гривня продовжує зростати: курс валют в Україні на 27 липня

Національний банк України встановив вартість основних іноземних валют на вівторок, 27 липня.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
В даних НБУ зазначено, що долар США втратив у вартості 4 копійки і вперше більш ніж за місяць опустився нижче 27 гривень.
Невелике зниження вартості також демонструють євро і злотий.
Таким чином, курс основних валют у вівторок виглядає наступним чином:
Повний список виглядає ось так:
Як повідомлялося раніше, через аномально жаркого літа, українці почали споживати більше електроенергії, згідно з даними "Укренерго" цей показник зріс на 12% в порівнянні з попереднім роком. Це неминуче призведе до того, що жителям доведеться більше віддати за комуналку.