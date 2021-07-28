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Долар продовжує падіння, злотий тримається: курс валют в Україні

Долар продовжує падіння, злотий тримається: курс валют в Україні
06:11 Сьогодні Телеграф

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на середу, 28 липня.

Відповідна інформація оприлюднена прес-службою НБУ.

У порівнянні з попередньою добою, долар США втратив у вартості 7 копійок, а основна валюта Євросоюзу близько трьох.

Вартість польського злотого і російського рубля залишилася практично без змін.

Таким чином, курс основних валют в середу встановлений на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,906 гривні;
  • 1 євро = 31,7814 гривні;
  • 1 злотий = 6,9228 гривні;
  • 10 російських рублів = 3,6549 гривні.

Інші валюти світу торгуються до гривні за наступним курсом:

Як повідомлялося раніше, в Мінінфраструктури України разом з приватними інвесторами опрацьовує плани з будівництва платних доріг. Очікується, що таких буде шість загальною тривалістю в більш ніж 1500 кілометрів, а ціна проїзду по ним може починатися з 73 копійок за кілометр.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 49

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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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