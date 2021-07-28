Долар продовжує падіння, злотий тримається: курс валют в Україні

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на середу, 28 липня.

Відповідна інформація оприлюднена прес-службою НБУ.

У порівнянні з попередньою добою, долар США втратив у вартості 7 копійок, а основна валюта Євросоюзу близько трьох.

Вартість польського злотого і російського рубля залишилася практично без змін.

Таким чином, курс основних валют в середу встановлений на наступному рівні:

1 долар США = 26,906 гривні;

1 євро = 31,7814 гривні;

1 злотий = 6,9228 гривні;

10 російських рублів = 3,6549 гривні.

Інші валюти світу торгуються до гривні за наступним курсом:

Як повідомлялося раніше, в Мінінфраструктури України разом з приватними інвесторами опрацьовує плани з будівництва платних доріг. Очікується, що таких буде шість загальною тривалістю в більш ніж 1500 кілометрів, а ціна проїзду по ним може починатися з 73 копійок за кілометр.