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НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?
НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?

НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?

НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?
Оновлено 18:58 Сьогодні Телеграф

У Національному банку України оприлюднили інформацію про новий вид інтернет-шахрайства – існування сайту-копії Системи BankID.

Про це повідомила прес-служба НБУ у вівторок, 27 липня, ввечері

Зловмисники, що створили даний сайт, пропонували користувачам залишити свої особисті данні, а саме номер телефону та інформацію про платіжні картки.

Відразу після виявлення, шахрайський сайт було заблоковано.

Щоб розпізнати шахрайство, НБУ рекомендує запам’ятати кілька речей: Система BankID не вимагає, не збирає та не зберігає персональні данні користувачів, вона лише забезпечує їх передачу в зашифрованому вигляді від банку до надавача послуг, а сторінки в мережі Інтернет, які належать Національному банку України, розміщуються виключно на державному домені gov.ua.

Аби не стати жертвами банківських шахраїв, притримуйтесь декількох правил:

  • Нікому та ніколи не розголошуйте свій PIN-код та систематично змінюйте його;
  • Використовуйте складні паролі до електронної пошти та інтернет-банкінгу;
  • Не розголошуйте реквізити карти та контролюйте рух коштів на рахунку. Єдине, що ви можете повідомити, це 16-значний номер карти;
  • Перед покупками онлайн перевірте сайт за допомогою сервісу "STOP FRAUD" - Кіберполіції, або сервісу "Black List" Асоціації "ЄМА".

Як повідомлялося, раніше МВС України дало кілька простих рекомендацій, як убезпечити себе від обману в інтернеті і телефонних шахраїв.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

НБУ, Сайт, Шахраї, Система BankID.
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