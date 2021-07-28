НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?

У Національному банку України оприлюднили інформацію про новий вид інтернет-шахрайства – існування сайту-копії Системи BankID.

Про це повідомила прес-служба НБУ у вівторок, 27 липня, ввечері

Зловмисники, що створили даний сайт, пропонували користувачам залишити свої особисті данні, а саме номер телефону та інформацію про платіжні картки.

Відразу після виявлення, шахрайський сайт було заблоковано.

Щоб розпізнати шахрайство, НБУ рекомендує запам’ятати кілька речей: Система BankID не вимагає, не збирає та не зберігає персональні данні користувачів, вона лише забезпечує їх передачу в зашифрованому вигляді від банку до надавача послуг, а сторінки в мережі Інтернет, які належать Національному банку України, розміщуються виключно на державному домені gov.ua.

Аби не стати жертвами банківських шахраїв, притримуйтесь декількох правил:

Нікому та ніколи не розголошуйте свій PIN-код та систематично змінюйте його;

Використовуйте складні паролі до електронної пошти та інтернет-банкінгу;

Не розголошуйте реквізити карти та контролюйте рух коштів на рахунку. Єдине, що ви можете повідомити, це 16-значний номер карти;

Перед покупками онлайн перевірте сайт за допомогою сервісу "STOP FRAUD" - Кіберполіції, або сервісу "Black List" Асоціації "ЄМА".

Як повідомлялося, раніше МВС України дало кілька простих рекомендацій, як убезпечити себе від обману в інтернеті і телефонних шахраїв.