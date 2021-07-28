НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?

У Національному банку України оприлюднили інформацію про новий вид інтернет-шахрайства – існування сайту-копії Системи BankID.
Про це повідомила прес-служба НБУ у вівторок, 27 липня, ввечері
Зловмисники, що створили даний сайт, пропонували користувачам залишити свої особисті данні, а саме номер телефону та інформацію про платіжні картки.
Відразу після виявлення, шахрайський сайт було заблоковано.
Щоб розпізнати шахрайство, НБУ рекомендує запам’ятати кілька речей: Система BankID не вимагає, не збирає та не зберігає персональні данні користувачів, вона лише забезпечує їх передачу в зашифрованому вигляді від банку до надавача послуг, а сторінки в мережі Інтернет, які належать Національному банку України, розміщуються виключно на державному домені gov.ua.
Аби не стати жертвами банківських шахраїв, притримуйтесь декількох правил:
Як повідомлялося, раніше МВС України дало кілька простих рекомендацій, як убезпечити себе від обману в інтернеті і телефонних шахраїв.