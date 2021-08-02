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Гривня зміцнилася за вихідні: курс валют в Україні на 2 серпня

Гривня зміцнилася за вихідні: курс валют в Україні на 2 серпня
06:11 Сьогодні Телеграф

Національний банк України оприлюднив курс валют на понеділок, 2 серпня.

Відповідна інформація була оприлюднена пресслужбою регулятора.

Згідно з його даними, в порівнянні з п'ятницею американський долар втратив у вартості ще майже 7 копійок, а євро - майже три.

Також продовжує дешевшати британський фунт стерлінгів, його вартість опустилася на цілих 9 копійок.

У курсах рубля і злотого ж спостерігаються незначні коливання.

Таким чином курси основних валют в Україні на 2 серпня встановлені на наступному рівні:

  • 1 долар США = 26,8168 грн;
  • 1 євро = 31,8946 грн;
  • 1 злотий = 6,9899 грн;
  • 10 рублів = 3,6765 грн.
  • 1 фунт стерлінгів = 37,4443 грн;

Повний список виглядає наступним чином:

Як повідомлялося раніше, НБУ попередив українців про те, що в мережі з'явився новий вид шахрайства і після цього нагадав, на що варто звертати увагу, щоб не втратити свої гроші.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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