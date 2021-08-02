Гривня зміцнилася за вихідні: курс валют в Україні на 2 серпня

Національний банк України оприлюднив курс валют на понеділок, 2 серпня.
Відповідна інформація була оприлюднена пресслужбою регулятора.
Згідно з його даними, в порівнянні з п'ятницею американський долар втратив у вартості ще майже 7 копійок, а євро - майже три.
Також продовжує дешевшати британський фунт стерлінгів, його вартість опустилася на цілих 9 копійок.
У курсах рубля і злотого ж спостерігаються незначні коливання.
Таким чином курси основних валют в Україні на 2 серпня встановлені на наступному рівні:
Повний список виглядає наступним чином:
Як повідомлялося раніше, НБУ попередив українців про те, що в мережі з'явився новий вид шахрайства і після цього нагадав, на що варто звертати увагу, щоб не втратити свої гроші.