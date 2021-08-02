ЗМІ розганяють чутки про продаж Monobank росіянам: з'явилася реакція українського банку

Угода з продажу українського Monobank (Монобанк) російському Альфа-банку може відбутися в серпні-вересні.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Страна.

На цю інформацію вже відповів один з засновників Монобанк Олег Гороховський. У коментарях він зазначив, що "найобразливіше в цій маячні" низька сума оцінки вартості. При цьому Гороховський прямо не заперечував ймовірний продаж.

Головна фішка Монобанку, яка зацікавила Альфа-банк, на думку видання, кредитний портфель фізичних осіб на 19 млрд гривень і обслуговування клієнтів із застосуванням сучасних технологій.

За даними, саме Монобанк (працює за ліцензією Універсалбанку) готовий потіснити Приватбанк з першого місця за кількістю відкритих фізособами рахунків на 1 червня 2021 року. Цифри такі:

Приватбанк - 22,7 млн рахунків

Універсалбанк - 3,7 млн рахунків.

Розрив величезний, але Універсалбанк випереджає наступного представника банківської сфери більш ніж на мільйон рахунків.

Точна сума, яку хочуть запропонувати за Монобанк не відома, але за оцінками експертів видання вона коливається від 274,3 млн доларів США до 1 млрд в американській валюті.

Власником Монобанку є колишній міністр економіки Сергій Тігіпко.

Творець і найбільший акціонер Альфа-Банку - Михайло Фрідман, російський мільярдер. Екс-нардеп Ігор Луценко пише, що він потрапив в "кремлівську доповідь" Мінфіну США як людина, близька до російської влади.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Гороховський пояснює успіх Монобанку любов'ю клієнтів.