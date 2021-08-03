Долар і євро трохи підросли, а фунт знову впав: курс валют в Україні на 3 серпня

Долар і євро припинили падіння щодо гривні і злегка поліпшили свої позиції.

Такі дані оприлюднив Національний банк України в курсі валют на 3 серпня.

Згідно з даними регулятора, долар США підріс на 2 копійки, а євро майже на одну. Разом з тим, посилився і польський злотий, знову піднявшись вище 7 гривень.

А ось британський фунт стерлінгів черговий раз обвалився, ставши дешевше до гривні на цілих 15 копійок.

Таким чином, курс основних валют на вівторок, 3 серпня, виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,8444 грн;

1 євро = 31,9032 грн;

1 злотий = 7,0009 грн;

10 рублів = 3,6888 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,2936 грн.

Курс інших валют виглядає ось так:

Як повідомлялося раніше, в ЗМІ з'явилися чутки про те, що український банк Monobank може бути проданий російському Альфа-Банку вже в серпні-вересні цього року.