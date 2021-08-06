Долар, євро і російський рубль знову падають в ціні - курс валют в Україні на 6 серпня

Долар, євро, російський рубль і злотий знову починають падати в ціні.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Національного банку України.

Індійська крона навпаки піднялася в ціні на 1 копійку. Раніше вона коштувала 3,62 грн, а зараз 3,63 грн.

На ранок 6 серпня курс валют виглядає наступним чином:

1 долар коштує 26,93 грн (-3 коп за добу)

1 євро - 31,89 грн (-5 коп)

10 рублів - 3,6845 (раніше було 3,6889)

1 злотий - 7,0155 (раніше 7, 034)

Раніше "Телеграф" повідомляв про можливу операцію з продажу українського Monobank (Монобанк) російському Альфа-банку - вона може відбутися в серпні-вересні.