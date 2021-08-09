Гривня сильно "підросла" за вихідні: курс валют проти 9 серпня

Після вихідних долар і євро значно втратили у вартості щодо української національної валюти.
Такі дані наводить НБУ в курсі валют на 9 серпня.
Згідно з його даними, долар США втратив у вартості цілих 10 копійок, а основна валюта ЄС цілих 22 копійки.
Подешевшав і польський злотий. Після зростання напередодні, його вартість знову опустилася нижче 7 гривень.
Гривня також підросла на 15 копійок відносно британського фунта стерлінгів.
Таким чином курс основних валют на понеділок виглядає наступним чином:
Курс інших валют виглядає так:
Як повідомлялося раніше, в Україні мікрофінансові організації "вішають" на людей борги під більш ніж 12 тисяч відсотків.