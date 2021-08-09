Скачать
Понеділок, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді
Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді

Гривня сильно "підросла" за вихідні: курс валют проти 9 серпня

Гривня сильно "підросла" за вихідні: курс валют проти 9 серпня
06:11 Сьогодні Телеграф

Після вихідних долар і євро значно втратили у вартості щодо української національної валюти.

Такі дані наводить НБУ в курсі валют на 9 серпня.

Згідно з його даними, долар США втратив у вартості цілих 10 копійок, а основна валюта ЄС цілих 22 копійки.

Подешевшав і польський злотий. Після зростання напередодні, його вартість знову опустилася нижче 7 гривень.

Гривня також підросла на 15 копійок відносно британського фунта стерлінгів.

Таким чином курс основних валют на понеділок виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,8346 грн;
  • 1 євро = 31,6756 грн;
  • 1 злотий = 6,9511 грн;
  • 10 рублів = 3,6659 грн;
  • 1 фунт = 37,3417 грн.

Курс інших валют виглядає так:

Як повідомлялося раніше, в Україні мікрофінансові організації "вішають" на людей борги під більш ніж 12 тисяч відсотків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

Все по темі:

НБУ, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
02 Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
03 Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
04 Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"
05 Ще один російський репер оскандалився в Україні з "російським" Кримом (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Масове цькування&quot;: як в РФ відреагували на &quot;срібло&quot; у груповій гімнастиці
"Масове цькування": як в РФ відреагували на "срібло" у груповій гімнастиці
Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)
На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся