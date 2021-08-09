Гривня сильно "підросла" за вихідні: курс валют проти 9 серпня

Після вихідних долар і євро значно втратили у вартості щодо української національної валюти.

Такі дані наводить НБУ в курсі валют на 9 серпня.

Згідно з його даними, долар США втратив у вартості цілих 10 копійок, а основна валюта ЄС цілих 22 копійки.

Подешевшав і польський злотий. Після зростання напередодні, його вартість знову опустилася нижче 7 гривень.

Гривня також підросла на 15 копійок відносно британського фунта стерлінгів.

Таким чином курс основних валют на понеділок виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,8346 грн;

1 євро = 31,6756 грн;

1 злотий = 6,9511 грн;

10 рублів = 3,6659 грн;

1 фунт = 37,3417 грн.

Курс інших валют виглядає так:

Як повідомлялося раніше, в Україні мікрофінансові організації "вішають" на людей борги під більш ніж 12 тисяч відсотків.