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На українців вішають кредити під 12 285% річних: як обманюють мікрофінансові організації

На українців вішають кредити під 12 285% річних: як обманюють мікрофінансові організації
17:28 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні процвітають махінації мікрофінансових організацій (МФО), які купують в мережі чужі документи, а потім нібито дають їх власникам в кредит гроші під 12 285% річних. Для цього навіть не потрібен підпис "клієнта".

Про це в п'ятницю, 6 серпня, повідомляє "Obozrevatel".

Наприклад, такі кредити на чужі документи видавали компанії "Інстафінанс" і "Мілоан".

Потім шахраї вибивали борги з людей, які ніколи не брали цих грошей.

Цікаво те, що деякі українські артисти знімалися в рекламі для цих компаній. Наприклад компанію "Інстафінанс" (Dinero і "Укрпозіка"), рекламували співак Віктор Павлик та артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка).

Попри 12 285% річних, деякі українці вірять артистам, і самі приймають рішення брати такі кредити.

Але шахрайська компанія вимагає повернути гроші навіть тих, хто їх не брав. Адже зараз купити чужі дані коштує всього 15 гривень. Це можна зробити в Telegram каналах або ж на спеціальних майданчиках в Darknet. З цих 15 гривень компанія може потім заробити десятки тисяч.

Все оформляється офіційно, а гроші дають навіть без особистої присутності. Достатньо всього лише мати чужий паспорт, а в деяких випадках - просто сфотографуватися на його фоні.

Після цього оператори кол-центрів дзвонять десятки разів у день з вимогою повернути заборгованість, шлють листи з погрозами притягнення до відповідальності нібито за шахрайство.

"Компанія може провести внутрішнє розслідування і закрити кредит за ознаками шахрайства. У зворотному випадку це можна робити через суд", - пояснили в Нацбанку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі з'явилася інформація про продаж українського Monobank російському Альфа-банку.

Нагадуємо, що Олег Горохівський пояснює успіх Монобанку любов'ю клієнтів.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Банки, МФО, Кредити, Шахраї.
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