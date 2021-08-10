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Гривня продовжує зростання: курс валют в Україні на 10 серпня

Гривня продовжує зростання: курс валют в Україні на 10 серпня
06:14 Сьогодні Телеграф

Основні іноземні валюти продовжують зниження щодо гривні.

Такі дані оприлюднив Національний банк України.

У свіжому курсі валют говориться, що долар США втратив у вартості ще три копійки, а євро, після помітного падіння напередодні, "скинув" ще 14 копійок.

Продовжує зниження і польський злотий, його ціна опустилася на 4 копійки.

Значні коливання вартості спостерігається і в курсі британського фунта стерлінгів, він, як і євро, у вівторок подешевшав ще на 14 копійок.

Курс основних валют на 10 серпня виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,8011 грн;
  • 1 євро = 31,5302 грн;
  • 1 злотий = 6,9082 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6476 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 37,1986 грн.

Повний список виглядає так:

Курс валют в Україні 10 серпня

Як повідомлялося раніше, до Верховної Ради надійшов проект закону, яким передбачена заборона на продаж алкоголю і тютюнової продукції в місцях, де продаються продукти харчування. На думку експертів, у разі його прийняття, українців чекає чергове підвищення цін.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

Все по темі:

НБУ, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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