Гривня продовжує зростання: курс валют в Україні на 10 серпня

Основні іноземні валюти продовжують зниження щодо гривні.
Такі дані оприлюднив Національний банк України.
У свіжому курсі валют говориться, що долар США втратив у вартості ще три копійки, а євро, після помітного падіння напередодні, "скинув" ще 14 копійок.
Продовжує зниження і польський злотий, його ціна опустилася на 4 копійки.
Значні коливання вартості спостерігається і в курсі британського фунта стерлінгів, він, як і євро, у вівторок подешевшав ще на 14 копійок.
Курс основних валют на 10 серпня виглядає наступним чином:
Повний список виглядає так:
Як повідомлялося раніше, до Верховної Ради надійшов проект закону, яким передбачена заборона на продаж алкоголю і тютюнової продукції в місцях, де продаються продукти харчування. На думку експертів, у разі його прийняття, українців чекає чергове підвищення цін.