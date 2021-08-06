В Україні анонсували подорожчання алкоголю і сигарет: названі причини

Експерти очікують, що в Україні ціни на алкоголь і сигарети знову виростуть, оскільки бізнес може зіткнутися з новими труднощами.

Як пише Європейська бізнес асоціація, причиною цього може стати законопроект №5805 від 19 липня авторства нардепа Георгій Мазурашу.

Законопроект передбачає заборону на продаж алкоголю, сигарет та інших підакцизних товарів в місцях, де продаються продукти харчування і товари для дітей.

Таким чином бізнесу доведеться задіяти капітальні інвестиції для обладнання спеціалізованих точок продажу, що в свою чергу може привести до різкого зростання цін на алкоголь і тютюнові вироби, а також до зростання розриву в цінах між легальною продукцією і контрафактом.

Також не виключається, що магазини просто перестануть продавати відповідну продукцію, що лише підштовхне споживача до споживання контрафакту.

Експерти Асоціації попередили, що прийняття подібного законопроекту може привести до появи монополій на ринку, а також сильно вдарити по виробникам.

Як повідомлялося раніше, в Україні може значно подорожчати м'ясна і молочна продукція.