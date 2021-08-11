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Долар і євро продовжують падіння: курс валют в Україні на 11 серпня

Долар і євро продовжують падіння: курс валют в Україні на 11 серпня
06:11 Сьогодні Телеграф

Українська гривня продовжує рости на міжбанку, тим самим приводячи до зниження вартості іноземних валют в країні.

Такі дані випливають з курсу валют НБУ на середу 11 серпня.

Згідно з даними регулятора, долар США опустився ще на 4 копійки, а основна валюта Євросоюзу втратила 16 копійок.

Подібну картину можна спостерігати і з вартістю польського злотого і британського фунта стерлінгів, вони "скинули" 5 і 13 копійок відповідно.

Таким чином курс основних валют на середу виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,7557 грн;
  • 1 євро = 31,3617 грн;
  • 1 злотий = 6,8541 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6265 грн;
  • 1 фунт стерлінгів = 37,0673 грн.

Повний список виглядає так:

Курс валют на 10 серпня

Як повідомлялося раніше, в Україні планується знизити ціни на електроенергію для кінцевих споживачів. Разом з тим, з'явилася думка, що це лише вдарить по зношеної інфраструктури.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

Все по темі:

НБУ, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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