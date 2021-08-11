Долар і євро продовжують падіння: курс валют в Україні на 11 серпня

Українська гривня продовжує рости на міжбанку, тим самим приводячи до зниження вартості іноземних валют в країні.

Такі дані випливають з курсу валют НБУ на середу 11 серпня.

Згідно з даними регулятора, долар США опустився ще на 4 копійки, а основна валюта Євросоюзу втратила 16 копійок.

Подібну картину можна спостерігати і з вартістю польського злотого і британського фунта стерлінгів, вони "скинули" 5 і 13 копійок відповідно.

Таким чином курс основних валют на середу виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,7557 грн;

1 євро = 31,3617 грн;

1 злотий = 6,8541 грн;

10 російських рублів = 3,6265 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,0673 грн.

Повний список виглядає так:

Як повідомлялося раніше, в Україні планується знизити ціни на електроенергію для кінцевих споживачів. Разом з тим, з'явилася думка, що це лише вдарить по зношеної інфраструктури.