Долар і євро продовжують падіння: курс валют в Україні на 11 серпня

Українська гривня продовжує рости на міжбанку, тим самим приводячи до зниження вартості іноземних валют в країні.
Такі дані випливають з курсу валют НБУ на середу 11 серпня.
Згідно з даними регулятора, долар США опустився ще на 4 копійки, а основна валюта Євросоюзу втратила 16 копійок.
Подібну картину можна спостерігати і з вартістю польського злотого і британського фунта стерлінгів, вони "скинули" 5 і 13 копійок відповідно.
Таким чином курс основних валют на середу виглядає наступним чином:
Повний список виглядає так:
Як повідомлялося раніше, в Україні планується знизити ціни на електроенергію для кінцевих споживачів. Разом з тим, з'явилася думка, що це лише вдарить по зношеної інфраструктури.