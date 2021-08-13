Долар продовжує падати, а євро росте: курс валют в Україні на 13 серпня

Станом на ранок п'ятниці, 13 серпня, долар США продовжує падати в ціні відносно української гривні, тим часом як євро і російський рубль знову дорожчають.

Про це можна судити за офіційним курсом Нацбанку України, повідомляє "Телеграф".

Згідно з даними регулятора, долар США опустився ще на 4 копійки, а євро навпаки подорожчало на 1 копійку.

Російський рубль також підвищив вартість на 2 копійки.

Що стосується польського злотого, то його вартість майже не змінилася.

Станом на 13 серпня курс валют виглядає наступним чином:

1 долар США коштує 26,76 грн;

1 євро - 31,42 грн;

1 злотий - 6,84 грн;

10 російських рублів - 3,63 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мільярди МВФ доведеться все ж заплатити: на яких умовах Україна отримає гроші до Дня незалежності.