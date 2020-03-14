Білл Гейтс пішов з Ради директорів Microsoft

Новини Бізнесу:Вихід Гейтса з ради директорів пов’язаний з бажанням присвятити більше часу благодійним справам.

Співзасновник і колишній гендиректор Microsoft Білл Гейтс вийшов з ради директорів корпорації.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що вихід Гейтса пов’язаний з бажанням присвятити більше часу благодійній діяльності. Він залишиться технічним консультантом гендиректора Microsoft Сатьї Наделли.

Водночас бізнесмен вийшов з ради директорів інвестиційного фонду Воррена Баффета Berkshire Hathaway.

64-річний Білл Гейтс обіймав посаду гендиректора Microsoft до 2008 року. Він покинув посаду заради Фонду Білла і Мелінди Гейтс, який підтримує соціальні, освітні й інші проекти.

Гейтс заснував Microsoft у 1975 році разом з Полом Алленом, який помер у 2018 році. Бізнесмен посідає друге місце у списку найзаможніших людей світу зі статками 103,6 мільярда доларів.