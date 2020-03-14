Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Appl зачиняє крамниці в усьому світі через коронавірус

Appl зачиняє крамниці в усьому світі через коронавірус
13:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Apple тимчасово зачиняє всі крамниці за межами материкового Китаю до 27 березня.

Компанія Apple закриває до 27 березня всі свої крамниці поза материковим Китаєм через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив генеральний директор Apple Тім Кук у мережі Twitter.

"На своїх робочих місцях та у наших громадах ми повинні робити все можливе, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19. Apple тимчасово зачиняє всі крамниці за межами материкового Китаю до 27 березня та надасть 15 мільйонів доларів США задля допомоги у подоланні світової кризи", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Естонії: кількість інфікованих зросла до 109

За останніми даними, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 715 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Apple, Эпидемия, Тим Кук, ВООЗ, Катай, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся