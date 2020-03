Appl зачиняє крамниці в усьому світі через коронавірус

Компанія Apple закриває до 27 березня всі свої крамниці поза материковим Китаєм через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив генеральний директор Apple Тім Кук у мережі Twitter.

"На своїх робочих місцях та у наших громадах ми повинні робити все можливе, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19. Apple тимчасово зачиняє всі крамниці за межами материкового Китаю до 27 березня та надасть 15 мільйонів доларів США задля допомоги у подоланні світової кризи", - йдеться у повідомленні.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ