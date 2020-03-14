Appl зачиняє крамниці в усьому світі через коронавірус

Новини Бізнесу:Apple тимчасово зачиняє всі крамниці за межами материкового Китаю до 27 березня.

Компанія Apple закриває до 27 березня всі свої крамниці поза материковим Китаєм через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив генеральний директор Apple Тім Кук у мережі Twitter.

"На своїх робочих місцях та у наших громадах ми повинні робити все можливе, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19. Apple тимчасово зачиняє всі крамниці за межами материкового Китаю до 27 березня та надасть 15 мільйонів доларів США задля допомоги у подоланні світової кризи", - йдеться у повідомленні.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020

За останніми даними, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 715 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.