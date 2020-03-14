Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Коронавірус в Естонії: кількість інфікованих зросла до 109

Коронавірус в Естонії: кількість інфікованих зросла до 109
13:07 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Раніше в Естонії, у п'ятницю ввечері кількість заражених оцінювалося в 79.

У п'ятницю в лабораторіях було виявлено 68 інфікованих коронавірусом, що означає, що на сьогодні в Естонії діагностовано 109 випадків захворювання, повідомляє в суботу Департамент здоров'я Республіки. 

У п'ятницю ввечері кількість заражених оцінювалося в 79. 

Усі інфіковані перебувають на домашньому лікуванні. Перший виявлений інфікований, громадянин Ірану, що постійно проживає в Естонії, був єдиним розміщеним в інфекційну лікарню, але його вже виписали, стан його здоров'я нормальний. 

Укрзалізниця призупиняє сполучення із Польщею

Із 31 січня було проведено 843 COVID-19 тестів. Якщо раніше дослідження проводила тільки одна лабораторія департаменту здоров'я, то зараз до цієї роботи залучено ще дві лабораторії.

Як повідомляв у п'ятницю голова кризової комісії, прем'єр-міністр Юрі Ратас (Juri Ratas), якщо раніше інфіковані люди заражалися здебільшого за кордоном, то цього тижня коронавірус почав активно поширюватися всередині держави. При цьому географія захворювання охоплює зараз не тільки Таллінн, а й багато повітів.

Кількість хворих в Естонії також значно перевищує захворюваність коронавірусом у сусідніх країнах Балтії – Латвії та Литві. 

У зв'язку з поширенням коронавірусу уряд у п'ятницю оголосив про введення в країні надзвичайного стану.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эстония, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся