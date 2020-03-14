Коронавірус в Естонії: кількість інфікованих зросла до 109

Світові новини:Раніше в Естонії, у п'ятницю ввечері кількість заражених оцінювалося в 79.

У п'ятницю в лабораторіях було виявлено 68 інфікованих коронавірусом, що означає, що на сьогодні в Естонії діагностовано 109 випадків захворювання, повідомляє в суботу Департамент здоров'я Республіки.

У п'ятницю ввечері кількість заражених оцінювалося в 79.

Усі інфіковані перебувають на домашньому лікуванні. Перший виявлений інфікований, громадянин Ірану, що постійно проживає в Естонії, був єдиним розміщеним в інфекційну лікарню, але його вже виписали, стан його здоров'я нормальний.

Із 31 січня було проведено 843 COVID-19 тестів. Якщо раніше дослідження проводила тільки одна лабораторія департаменту здоров'я, то зараз до цієї роботи залучено ще дві лабораторії.

Як повідомляв у п'ятницю голова кризової комісії, прем'єр-міністр Юрі Ратас (Juri Ratas), якщо раніше інфіковані люди заражалися здебільшого за кордоном, то цього тижня коронавірус почав активно поширюватися всередині держави. При цьому географія захворювання охоплює зараз не тільки Таллінн, а й багато повітів.

Кількість хворих в Естонії також значно перевищує захворюваність коронавірусом у сусідніх країнах Балтії – Латвії та Литві.

У зв'язку з поширенням коронавірусу уряд у п'ятницю оголосив про введення в країні надзвичайного стану.